Der TTV Letmathe hat 17.508 Euro für Flutopfer gesammelt

In den von der Flut getroffenen Stadtteilen wie hier in Lasbeck wird noch immer aufgeräumt, viele Betroffene brauchen finanzielle Unterstützung.

Letmathe. Der heimische Tischtennisverein zeigt sich überwältigt vom Ergebnis seiner Spendensammlung. Der Erlös wird jetzt aufgeteilt.

Über ein „sensationelles“ Ergebnis seiner Spendenaktion „TTV hilft“ zugunsten von Flutopfern in der Region freut sich der TTV Letmathe: Insgesamt sind 17.508 Euro auf dem Konto des Tischtennisvereins eingegangen.

Diese Summe wird jetzt gedrittelt und jeweils 5836 Euro an den Verein „Bürger helfen Bürgern Iserlohn“, die Stadt Altena und die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde überwiesen, kündigt der 1. Vorsitzende Emre Yenen an. Der Iserlohner Verein bündelt und koordiniert die Sammelaktionen verschiedener Akteure und will auch dem schwer von der Flut getroffenen Ortsteil Lasbeck helfen.

