Spendenaktion Deshalb vertraut sich Yasemin (31) einem Arzt in Spanien an

Letmathe/Hagen. Yasemin Malik sieht für sich nur eine Hoffnung für eine Rückkehr ins normale Leben. In Deutschland sind unzählige Therapien gescheitert.

Das Foto aus dem Frühjahr 2016 stammt aus einem anderen Leben: Unbeschwert lachen Yasemin Malik und Christian de Vries in die Kamera. Das junge Paar – sie ist heute 31, er 35 Jahre alt – hat erst vor einigen Monaten zusammengefunden. Yasemin, die an einer schweren Skoliose leidet, eine seitliche Verkrümmung der Wirbelsäule, hat an Weihnachten einen Bandscheibenvorfall erlitten, aber das scheint gerade vergessen.

Für immer verändern wird sich das Leben der beiden erst durch eine Operation im April, die eigentlich Linderung verschaffen soll. Denn die junge Frau muss später schmerzlich erfahren, dass ihr Körper genetisch bedingt Narbengewebe im Übermaß produziert. Nach dem Eingriff verhärtet es sich zu einer Platte, die auf den Ischias-Nerv drückt. Neurologische und motorische Ausfallerscheinungen sind ebenso die Folge wie chronische Schmerzen, Yasemin kann sich kaum noch rühren und wird weitgehend bettlägerig.

Yasemins komplizierter Fall hat viele Leser bewegt

Seit die Heimatzeitung vor einer Weile über den Spendenaufruf von Christians Kollegen beim „Gemeinschaftsdienst“ im Stübbeken für die Behandlung von Yasemin berichtet hat, sind verschiedene Anfragen bei unserer Redaktion eingegangen: Leser, die mehr über das Schicksal der jungen Frau erfahren möchten, Vertreter von Vereinen und Stiftungen und ein in Letmathe bekannter Mediziner: Der Schmerzspezialist Dr. Wolfgang Welke, der mit seinem Team aus dem geschlossenen Marienhospital zur Sportklinik Hellersen in Lüdenscheid umgezogen ist.

Von besonderem Interesse ist die Frage, warum sich die junge Frau zur Behandlung einer für sie höchst strapaziösen Reise ins Ausland unterzieht. Die Antwort ist lang und kompliziert, lautet im Kern aber so: Offiziell gilt Yasemin als unheilbar, die einzige Therapie mit Aussicht auf Linderung ist in ihren Augen der Einsatz von Hochfrequenzultraschall-Bestrahlung, mit der das Narbengewebe nach und nach zersetzt werden kann.

In Deutschland könnten die meisten verfügbaren Geräte nicht tief genug in den Körper vordringen, erklärt die 31-Jährige: „Nur am Grönemeyer-Institut in Bochum hatten die eins, das mehr als sechs Zentimeter schafft. Der Arzt dort konnte das Gerät wegen der technischen Ausstattung aber nicht genau genug kalibrieren, deshalb konnte er mir auch nicht helfen.“

Yasemin und Christian haben in Deutschland im Laufe einer mehrjährigen Odyssee alles versucht, berichten die beiden: Von herkömmlichen Medikamenten über Spritzen in die Wirbelsäule, Reizstromtherapie, Physiotherapie und Osteopathie bis hin zur Homöopathie und Akupunktur – alles ohne Erfolg. Nur die oben genannte Radiofrequenztherapie habe sich als wirkungsvoll erwiesen, betont das Paar. Das ist eine Behandlung, die von keiner Krankenkasse übernommen wird. Außerdem habe sich in Deutschland kein Arzt gefunden, der Yasemin damit behandeln würde, sagt die 31-Jährige: „Da sind Nervenbahnen im Weg, das Risiko einer Verbrennung durch die Strahlen war denen zu hoch.“

Durch eine persönliche Empfehlung kam schließlich der Kontakt zu einem Mediziner auf Fuerteventura zustande, berichtet Yasemin weiter. Dieser habe in Deutschland Allgemeinmedizin studiert und sei dann in Osteuropa und später in Spanien tätig gewesen. Durch laufende Weiterbildung sei er in der Lage, die Ultraschalltherapie kompetent anzuwenden – und nimmt offenbar, anders als Mediziner in Deutschland, das Risiko in Yasemins kompliziertem Fall in Kauf.

Unorthodoxe Therapie sollnachweisbare Erfolge bringen

Ihr Arzt sei medienscheu und lebe zurückgezogen, er wolle seinen Namen nicht in der Zeitung lesen und seine Telefonnummer dürfe sie nicht herausgeben, erklärt Yasemin, die einräumt: „Ich war anfangs selbst skeptisch und habe mich gefragt, wie seriös das sein kann.“ Aber die ersten mit Spendengeldern finanzierten Behandlungen seit Herbst 2018 würden das Gegenteil beweisen: „Ich lasse seit Jahren MRT-Aufnahmen machen. Erst seit der Therapie in Spanien kann man darauf sehen, dass sich das Narbengewebe zurückbildet.“ Und nicht nur das: Auf dem Rückflug habe sie Zehen wieder spüren können, die bis dahin taub gewesen waren und statt der 90-Grad-Unterlagerung habe ein Kissen für ihre Beine genügt.

Sie träumt davon, später anderen Menschen zu helfen

Für die 31-Jährige ist damit klar: Weitere Therapien dieser Art sind ihre einzige Hoffnung. Yasemin Malik stammt aus Altena und ist in Iserlohn aufgewachsen, wo ihre Mutter lebt und ihr Vater ein Geschäft betreibt. Fotos von früher zeigen sie sportlich am Seilersee. Heute lebt sie mit ihrem Freund in Hagen-Haspe und träumt davon, die Kontrolle über ihren Körper zurückzuerlangen: „Wenn ich mich durch das ganzheitliche Verfahren irgendwann noch besser bewegen kann, kann ich Physiotherapie machen und Muskeln aufbauen.“

Trotz erster Fortschritte darf sie nur 20 Minuten am Tag gehen, ansonsten muss sie fast immer liegen, denn Sitzen ist schwierig – und schmerzhaft, wegen des dann stärker eingeklemmten Nervs. „Wenn ich esse, muss ich gucken, was ich in fünf Minuten runter kriege“, nennt sie ein Alltagsproblem. Sie schaut gern Serien, um sich die Zeit zu vertreiben, am liebsten solche wie „Gilmore Girls“, die ihr das Gefühl einer heilen Welt geben. Außerdem prägen tägliche Gebete ihren Tagesablauf: Yasemin hat nach einer muslimischen Erziehung zum evangelischen Glauben gefunden. Die junge Frau hat die Hoffnung auf ein normales Leben nicht aufgegeben, träumt davon ihr Abi nachzuholen und Jura zu studieren: „Um anderen zu helfen, damit ich etwas zurückgeben kann.“

Weitere Informationen zur Spendenaktion gibt es auf nrw-hilft.de.