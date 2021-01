Die große Feier zur eisernen Hochzeit wird nachgeholt

Letmathe. Vor 65 Jahren gaben sich Bärbel und Luz Malaschöwski im Letmather Standesamt ihr Ja-Wort.

Über den Glückwunsch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier freuen sich Bärbel und Lutz Malaschöwski ganz besonders. Das Ehepaar hat sich vor 65 Jahren im alten Rathaus Letmathes, in dem heute die Polizeiwache untergebracht ist, das Ja-Wort gegeben und den Bund fürs Leben gesclossen.

Ihre eiserne Hochzeit begehen die sozial engagierten Familien-Menschen im Corona-Lockdown ganz ruhig zuhause. „Die große Familienfeier bei Holzrichter in Veserde haben wir aus Corona-Gründen abgesagt. Sie soll aber nachgeholt werden“, hofft Bärbel Malaschöwski (81) auf bessere Zeiten – genau wie Tochter Ina und Schwiegersohn Detlev Bülow und die Enkelkinder Robin und Pascal.

„Ansonsten haben wir unsere Hochzeitstage seit 40 Jahren in Sri Lanka gefeiert, nicht nur die silberne, auch die goldene und die diamantene Hochzeit“, erzählt Lutz Malaschöwski (86). Für sein humanitäres Engagement in dem Inselstaat vor der Südspitze des indischen Subkontinents erhielt er bereits zweimal ein Bundesverdienstkreuz: eins am Bande und eins 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Der pensionierte Polizeibeamte und seine Gattin berichten von ihren Reisen nach Sri Lanka, wo sie über ihr privates Hilfswerk 126 Häuser und 13 Kindergärten für Bedürftige gebaut haben. „Trotz Corona stehen wir in gutem Kontakt zu den Leuten, bei denen die Not ganz groß ist“, erzählt Lutz Malaschöwski.

„Bei der Stadt haben wir auf den obligatorischen Präsentkorb verzichtet“, erklärt Bärbel Malaschöwski. „Das dafür veranschlagte Geld sollte auf das Konto für unsere Sri Lanka-Hilfe überwiesen werden.“

Kennen gelernt haben sich die gebürtige Berlinerin und der gebürtige Neuruppiner, die es nach dem Krieg nach Letmathe verschlagen hatte, auf dem Weg zur Arbeit: „Im Schienenbus hat’s gefunkt, richtig gefunkt“, blickt Lutz Malaschöwski seine Bärbel liebvoll an und lacht über das ganze Gesicht. Sie war damals Vergolderin bei der Iserlohner Nadelfabrik Prym und er Polizeibeamter in Hagen. Ein Jahr später sei dann die Tochter zur Welt gekommen.

„Wir haben Freud und Leid miteinander erlebt“, schildert Bärbel Malaschöwski, dass es bei einer gelingenden Beziehung darauf ankomme, sich immer wieder zusammenzuraufen und Verständnis für einander aufzubringen. Durch sein Engagement bei der SPD, für die er 25 Jahre im Rat war, und seinen Einsatz bei den Sportfreunden Oestrich und dem Letmather Turnverein sei er viel unterwegs gewesen. Gerne erinnern sich die beiden an ihre vierjährige Regentschaft beim BSV Oestrich bis 1986. Seit dem Ende seiner aktiven Kommunalpolitik-Karriere engagieren sich die Eheleute für Sri Lanka. Den Inselstaat hatten sie Jahr 1980 im Urlaub kennen- und liebengelernt.