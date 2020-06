Die Inspiration kommt ganz von selbst

Vincent van Goghs Sonnenblumen waren es, die bei Ulrike Radtke den Ausschlag gegeben hatten, sich der Kunst weit mehr als nur hobbymäßig zuzuwenden. „Ich hatte geschäftlich in London zu tun, da habe ich das Bild, das mich unglaublich berührt und begeistert hat, in der National Gallery gesehen“, blickt die gebürtige Mendenerin zurück.

Damals war sie nach einer kaufmännischen Ausbildung und einem innerbetrieblichen Studium als Handlungsbevollmächtigte bei einem Logistikdienstleister beschäftigt. Als sich dann 2002 ihre Zwillinge ankündigten, habe sie sich bewusst für die Familie entschieden. Doch zwischenzeitlich kehrte die Erinnerung an das Sonnenblumen-Bild zurück.

Das Bild trägt den Namen: „Engelmenschen“ Foto: Jennifer Katz / IKZ

„Als Kind habe ich schon gebastelt, genäht und geschnitzt – an Omas Küchentisch. Sie gab mir beispielsweise ein stumpfes Schnitzmesser und sagte ,lasse machen’“, erzählt Ulrike Radtke. Sie hat den Eindruck, dass im Gegensatz zur gegenwärtigen digitalen Welt damals mehr Kreativität gefördert worden sei. „Auch gemalt habe ich schon als Kind“, ergänzt sie.

2006 entschied sie sich, ihre künstlerische Arbeit zu forcieren und besuchte zunächst Kurse an der Volkshochschule und bei der Kunstfabrik „casa b.“, später absolvierte sie eine Ausbildung an einer privaten Mal- und Zeichenschule in Schwerte. „Die erstreckte sich über alle Gebiete der Malerei – vom Erlernen des richtigen Sehens über den Bau von Keilrahmen bis hin zum Bildaufbau“, sagt Ulrike Radtke, die sich zudem an der Kunstakademie Wetter/Ruhr im Bereich Airbrush fortgebildet hat. Später mietete sie sich immer freitags und samstags in einem Schwerter Atelier ein. „Das war gut für freie und großformatige Arbeiten“, erklärt sie.

Und zu dieser Zeit begann sie auch ihre Porträtserie „People“, die inzwischen ein Dutzend fiktive und reale Personen im Format 100 mal 120 Zentimeter zeigt. „Es sind Menschen, die mich inspiriert haben“, erklärt die Künstlerin, die in ihren Porträts gerne metaphorische Stilmittel, die auf die Geschichte der Abgebildeten hinweisen, nutzt.

Nicht nur die Serie hat sie mit Acrylfarben gemalt – es ist neben der Kohle eines ihrer liebsten Materialien. „Ich habe fast alles ausprobiert, bis auf Öl – das dauert mir zu lange“, gesteht die zweifache Mutter, die sich auch während der vergangenen Jahre wieder „mehr mit Kind und Kegel beschäftigt“ hat als zu Malen. Sie selbst hat sich den Titel „die Muttivation“ gegeben, beschreibt sich als heimatverbunden und bodenständig. Jetzt aber möchte sie ihrer Kunst deutlich mehr Raum geben.

Auch mit Kohle arbeitet die Künstlerin gern, bei der nächsten Kunstvereins-Ausstellung ist sie mit Zeichnungen dabei. Foto: Jennifer Katz / IKZ

Schon lange ist Ulrike Radtke Mitglied des Iserlohner Kunstvereins. „Das finde ich wunderbar“, sagt sie. Denn der Verein zwinge, und das ist ausschließlich positiv gemeint, durch die häufig themenbezogenen Ausstellungen „zum Blick über den eigenen Tellerrand“. Wenn sie ohne vorgegebenes Thema arbeitet, laufe es ein wenig anders: „Die Inspiration kommt, die bestelle ich nicht. Ich beobachte, erkenne ein Motiv, und an der Leinwand fließt es dann ganz schnell aus dem Pinsel.“ Ihre Kamera hat Ulrike Radtke immer dabei, um ein malerisch geeignetes Motiv sofort festzuhalten. Sie bannt es dann aber nicht fotorealistisch auf die Leinwand, sondern verändert es. Wie beispielsweise das Alte Rathaus Iserlohns, das sie für die Kunstvereins-Ausstellung rund um das Thema Stadtansichten ausgewählt hatte. Nicht das heutige Erscheinungsbild, sondern das Alte Rathaus kurz nach seiner Entstehung ist zu sehen.

Workshop mit Kindern steht als Nächstes auf der Agenda

Neben den Präsentationen mit den Gefährten aus dem Verein hat Ulrike Radtke auch bereits Einzelausstellungen zeigen können, unter anderem bei der Sparkasse Iserlohn. Ihre Begabung teilt sie gern mit anderen, so malte sie schon ehrenamtlich mit Senioren. Ebenso ehrenamtlich bietet sie eine Marketingberatung an. Während der kommenden Sommerferien soll es außerdem einen Workshop unter dem Motto „Tiere dieser Welt“ im Rahmen von „Kids und Kunst“ geben. Aber auch hauptberuflich würde sich Ulrike Radtke künftig gern mehr mit der Kunst und mit dem Marketing beschäftigen . . .