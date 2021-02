„Die Mauer gehört zu Grürmannsheide mit dazu“

Grürmannsheide. Nachdem der Abriss der Mauer vor der Alten Schule bereits klar schien, wird nach einem Antrag der SPD nun auf Förderoptionen geprüft.

Die Sache schien eigentlich gelaufen: Ende Januar hatte der in Corona-Zeiten zuständige Haupt- und Personalausschuss mehrheitlich den Abriss der alten Natursteinmauer beschlossen, die in Grürmannsheide die Alte Schule umgibt. Zu marode sei das Bauwerk, zu teuer dessen Rettung. 200.000 Euro waren in der Drucksache dafür veranschlagt.

Gegen den Abriss gestimmt hatte damals die SPD. Vor allem der Letmather Michael Scheffler hatte zuvor nochmals eindringlich an die Ausschussmitglieder appelliert und die historische sowie ortsbildprägende Bedeutung der Mauer betont. Die meisten Ausschussmitglieder allerdings hatten wohl eingedenk des geringen Puffers von rund 900.000 Euro, der die Stadt Iserlohn im laufenden Jahr noch von einer Haushaltssicherung trennt, die mögliche Investition als zusätzliche Ausgabe als zu hoch erachtet. Beschlossen wurde also der Abriss und stattdessen die Anpflanzung einer Ligusterhecke. Kostenpunkt: 64.000 Euro.

Mit der Sitzung des Kulturausschusses könnte nun wieder Bewegung in die Sache kommen. Auch hier hatten sich die SPD-Vertreter für den Erhalt der Mauer stark gemacht. „Die Mauer ist der letzte Rest vom alten Dorfbestand“, hatte Dr. Walter Wehner (SPD) plädiert. Jörg Teckhaus (CDU) äußerte zudem Bedenken, weil Liguster giftig sei und es einen Spielplatz in der Nähe gebe. Stadtkämmerer Michael Wojtek sah zunächst keine Möglichkeit, die Mauer zu retten und dafür Förderung von irgendwoher in relevanter Höhe erhalten zu können. Wenn dies aber doch möglich wäre, könne man neu überlegen.

SPD bringt möglichen Präzedenzfall ins Spiel

Mauer erhalten oder doch Abriss und eine Hecke pflanzen? Diese Optionen sind jetzt von den Fraktionen diskutiert worden. Foto: Tim Gelewski

Hier kam erneut die SPD-Fraktion ins Spiel, die ihr Hoffen auf einen möglichen hilfreichen Präzedenzfall in einer Mitteilung formuliert hat: „Der Gemeinde Leopoldshöhe (Kreis Lippe) ist es für ihren Ortsteil Greste gelungen, aus Mitteln der Dorferneuerung 2020 des Heimat- und Bauministeriums NRW Fördermittel von insgesamt 93.000 Euro für die Sanierung einer ,ortsbildprägenden Trockenbruchsteinmauer’ zu gewinnen“, schreiben die Genossen.

Gemessen am Gesamtprojektvolumen von 142.000 Euro entspreche dies einer Förderquote von 75 Prozent. „Ebenso ist das Ensemble aus dem alten Schulgebäude, dem Ehrenmahl und schließlich der Natursteinmauer als ortsbildprägend für Grürmannsheide zu sehen. Die Stadt sollte sich in diesem Lichte um Fördermittel bemühen, um die Natursteinmauer doch noch zu ermöglichen“, so die SPD. „Vor dem Hintergrund der bereits bewilligten Kosten von 64.000 Euro sollte das Projekt spätestens nach erfolgreicher Fördermittelakquise noch wie ursprünglich angedacht umgesetzt und 200.000 Euro zur Verfügung gestellt werden.“ Die Partei sieht im Erhalt der Mauer auch eine Form der Anerkennung für den Beitrag des BSV Grürmannsheide zum Dorfleben. Der Verein füllt schon lange das Gebäude der Alten Schule mit Leben.

Der Ausschuss, der per Videokonferenz tagte und derzeit nur Empfehlungen aussprechen darf, stimmte dem schließlich bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme zu. Nun wird das Thema erneut den Haupt- und Personalausschuss beschäftigen.

Thomas Lücke, zweiter Vorsitzender beim BSV, freut sich über die erneute Prüfung und die mögliche Rettung der Mauer „Sie hat seit über 100 Jahren das Dorfbild mitgeprägt“, sagt er. Die Mauer sei da gewesen, als sein Vater hier einst die Schule besuchte. „Schon damals wurde daran herumgeflickt“, sagt er. Die Mauer sei auch noch da gewesen, als er hier – immerhin noch für zwei Jahre – selbst die Schule besuchte. Natürlich dürften die Kosten nicht völlig aus dem Ruder laufen, hat er auch Verständnis für die Stadt. Für viele Menschen sei die Mauer aber ein Stückchen Heimat. „Die Mauer gehört zum Dorf einfach mit dazu.“