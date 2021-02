Die Praxis in der Fußgängerzone verfügt jetzt über einen neuen OP-Saal für unterschiedlichste ambulante chirurgische Eingriffe.

Medizin Die Praxis St. Elisabeth in Letmathe hat einen neuen OP-Saal

Letmathe. Nach einem Umbau sind Dr. Dirk Graeve und sein chirurgisches Team an der Hagener Straße wieder bereit für Eingriffe verschiedenster Art.

Nach einem Umbau präsentiert die chirurgische Praxis St. Elisabeth an der Hagener Straße stolz ihren neuen Operationssaal, in dem ambulante Eingriffe „unter modernsten medizinischen Standards“ möglich seien, wie es in einer Mitteilung heißt.

Als Teil eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) gehört die Praxis seit anderthalb Jahren zur gemeinnützigen GmbH Katholisches Krankenhaus Hagen (KKH). Dr. Dirk Graeve leitet in Letmathe ein siebenköpfiges Team, das fachlich ein breites Spektrum chirurgischer Behandlungen abdeckt. Neben der Allgemeinen Chirurgie zählen dazu auch Operationen im Unterleib sowie an Gelenken, Händen und Füßen.

Dr. Dirk Graeve verfügt außerdem über eine Zulassung als sogenannter Durchgangsarzt (D-Arzt), damit kann er zum Beispiel Schul- oder Berufsunfälle versicherungskonform behandeln. „Wenn man bedenkt, wie viel Industrie und Schulen in unserer nächsten Umgebung sind, ist das an diesem Standort wichtig zu erwähnen“, merkt der Mediziner an.

Die Rechtsform des MVZ befreit die dort als Angestellte arbeitenden Ärzte von der Sorge, wer die Nachfolge in der unternehmerischen Leitung antritt – ein Problem von vielen Einzel- und Gemeinschaftspraxen gerade im eher ländlich geprägten Raum, wie KKH-Geschäftsführer Thomas Wülle hervorhebt. Zu dem MVZ der Hagener GmbH zählen neben dem chirurgischen Angebot in der Letmather Innenstadt auch Praxen für die Fachbereiche Psychiatrie, Neurologie und Allgemeinmedizin.