„Die Stadt hat die Sanierung der Letmather City verschleppt“

Letmathe. Die Ratsfraktionen von CDU und FDP erneuern ihre Forderungen für die Sanierung der Letmather Innenstadt und legen eine Mängelliste vor.

Die Innenstädte haben es schwer: Als wäre die Konkurrenz des Versandhandels nicht genug Herausforderung, legt die Corona-Krise seit inzwischen einem vollen Jahr ein Päckchen oben drauf, das wohl eher als Schwerlastpaket gelten muss. Einzelhändler, Dienstleister, Gastronomen – viele bangen um ihre Existenz oder müssen zumindest mit drastischen Umsatzeinbußen umgehen.

Irgendwann wieder ganz unbeschwert, ohne Maske und Distanz durch die Fußgängerzone zu flanieren, zu shoppen und für einen Imbiss oder einen Kaffee einzukehren, diese Vorstellung erfordert in diesen Tagen noch eine Menge Fantasie. Aber Geschäftsleute tun, was sie können, und auch die Politik hat die Letmather Innenstadt nicht aufgegeben. Für die am Dienstagabend als Videokonferenz angesetzte Sitzung des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung haben die Fraktionen von CDU und FDP einen gemeinsamen Antrag ausgearbeitet, der sich wie eine Mängelliste liest – mit neun Punkten.

Grundlage für die Bestandsaufnahme der Fraktionen ist der sogenannte „Masterplan Innenstadt Letmathe“, mit dem die CDU bereits 2015 ein Gesamtkonzept eingefordert hat, um die Attraktivität der City zu erhalten beziehungsweise zu steigern. Die FDP hatte im Jahr 2016 mit einem Antrag unter dem Titel „Frühjahrskur für die Hagener Straße“ auf die gravierendsten Mängel hingewiesen und besondere Problemzonen ausgemacht.

2018 folgte ein ergänzender Antrag zum Masterplan mit konkreten Einzelmaßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität. Diese Anregungen wurden im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes „Mein Iserlohn 2040“ aufgegriffen und im Zusammenhang mit der gesamtstädtischen Zukunftsvision betrachtet. CDU und FDP legen besonderes Augenmerk auf die Aufwertung des Straßenraums, das sei nämlich in den Bürgerwerkstätten immer wieder als Anliegen vorgetragen worden. Außerdem betonen die Fraktionen, dass die Hagener Straße nicht nur ein langfristiges Gesamtkonzept brauche, sondern auch konkrete und kurzfristig umsetzbare Verbesserungen.

Bei einem Ortsbesuch erlebten Christdemokraten und Liberale zuletzt eine Enttäuschung, wie aus dem Fazit im Antrag deutlich wird: „Bereits bekannte Mängel sind leider noch nicht beseitigt, obwohl in mehreren Ausschusssitzungen verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung des Zustandes der Hagener Straße aufgezeigt wurden.“ Deshalb wollen die Fraktionen den politischen Druck erhöhen und fassen den Handlungsbedarf wie folgt zusammen:

Grünflächen

Die Einfassungen der Pflanzbeete und Bäume im Bereich der Hagener Straße seien in „mangelhaften Zustand“, kritisieren die beiden Fraktionen. Teilweise hätten sich Steine gelockert und das Wurzelwerk von Bäumen liege frei. An manchen stellen wuchere Efeu, das beseitigt werden müsse.

Sitzgelegenheiten

In der Innenstadt gebe es nicht ausreichend Sitzgelegenheiten und die vorhandenen Bänke seien in schlechtem Zustand, bemängeln CDU und FDP. Daher sollten diese aufgestockt und die vorhandenen, verrosteten Möbel aus Metallgeflecht ausgetauscht werden.

Beleuchtung

An vielen Stellen sei die Straßenbeleuchtung defekt, heißt es außerdem in dem Antrag. Deutlich erkennbar sei, dass sich in den Glasgehäusen der Laternen größere Mengen Wasser angesammelt haben – also keine idealen Bedingungen fürs „Late Night Shopping“.

Pflaster

Auch der Boden sei sanierungsbedürftig, mahnen CDU und FDP an. Das Pflaster müsse an einigen Stellen ausgetauscht werden, nicht nur aus kosmetischen Gründen: Unebenheiten würden eine Sturzgefahr für Fußgänger bilden.

Spurrillen

Im Bereich der Bushaltestellen Letmathe-Mitte sind den Fraktionen die ausgeprägten Spurrinnen ein Dorn im Auge. Das Überqueren der Straße mit Rollator oder Kinderwagen sei dadurch erschwert. Auch dort müsse die Verwaltung tätig werden, mahnen die Fraktionen.

Haltestellen

Die Bushaltestellen würden nicht oft genug gereinigt, lautet eine weitere Beanstandung im Antrag. Zudem lasse die Barrierefreiheit zu wünschen übrig, daher möge die Verwaltung prüfen, was etwa durch Absenkung von Bordsteinkanten für Rollator- und Rollstuhlfahrer und auch Eltern mit Kinderwagen getan werden kann.

Spielgeräte

Die vorhandenen Spielgeräte müssten ebenfalls häufiger gepflegt werden, fordern CDU und FDP. Und je nach Zustand solle über Neuanschaffungen nachgedacht werden.

Fahrradfreundlichkeit

Die Fraktionen haben auch Radfahrer im Blick: Die Zahl und Qualität der Fahrradständer sei ebenso zu prüfen wie das Aufstellen von Ladesäulen für E-Bikes.

E-Mobilität

Die wenigen Ladesäulen für E-Autos reichen CDU und FDP nicht. Gemeinsam mit den Stadtwerken soll die Verwaltung diesbezüglich über einen Ausbau nachdenken.