Diebe stehlen Deko aus verschiedenen Gärten in Letmathe

Aus mehreren Gärten in Letmathe haben unbekannte Diebe am Wochenende Dekorationsgegenstände gestohlen.

Letmathe. In mehreren Gärten sind am Wochenende in Letmathe Diebe unterwegs gewesen. Dabei haben sie es vor allem auf Dekorationsartikel abgesehen.

Gleich in mehreren Gärten im Gebiet von Letmathe haben am Wochenende Diebe ihr Unwesen getrieben. Dabei verschwanden vor allem Dekorationsgegenstände.

An der Lessingstraße ist am Samstag laut Polizei zwischen 3 und 20.20 Uhr aus einem Garten eine zu Dekorationszwecken aufgestellte Zinkwanne gestohlen worden.

+++ Lesen Sie auch: Verwirrspiel um Radfahr-Schilder ++++

An der Reinickendorfer Straße verschwanden zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen von einer Terrasse ein Kissen, ein Polster, ein Industriestaubsauger samt Verlängerungskabel und eine Weinpflanze. Am Droste-Hülshoff-Weg wurden am Dienstag vergangener Woche die Seitenwände eines Gartenpavillons beschädigt. Am Wochenende waren sie dann komplett weg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe