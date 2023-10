Nach einem Diebstahl in Iserlohn muss ein Verdächtiger in U-Haft.

Polizei Diebstahl in Iserlohn: Verdächtiger muss in U-Haft

Grüne. Gegen einen Verdächtigen nach einem Notebook-Diebstahl in Iserlohn-Grüne wurde Haftbefehl erlassen. Seine Komplizen sind wieder auf freiem Fuß.

Nach dem Notebook-Diebstahl in einem Discounter in der Grüne am Montag ist gegen einen der Verdächtigen ein Haftbefehl erlassen worden. Der mutmaßliche Haupttäter muss damit in Untersuchungshaft, berichtet die Polizei.

Der Georgier war wie berichtet mit dem Diebesgut aus dem Filialbüro getreten und dabei von einem Mitarbeiter erwischt worden. Der 25-Jährige stieß den Mann anschließend um, weshalb wegen räuberischen Diebstahls ermittelt wird.

Auch gegen einen zweiten Verdächtigen, der mit im Laden gewesen sein soll, wurde ein Haftbefehl wegen gewerbsmäßigen Diebstahls beantragt. Nach der Entscheidung des Richters bleibt er aber auf freiem Fuß. Ein dritter Verdächtiger, der außerhalb des Geschäfts gewartet haben soll, wurde nach der Festnahme ebenfalls wieder freigelassen.

