Diese Jäger wollen in Letmathe die Sau aus dem Dorf treiben

Lössel/Letmathe. Endlich Hilfe gegen marodierende Wildschweine verspricht die Aktion „Sauschaden“ des neu formierten Hegerings Letmathe.

Glücklicher Ausgang einer langen, frustreichen Geschichte: Christel Schneider hat schon seit einer ganzen Weile keine neuen Wildschweinschäden mehr auf ihrem ausgedehnten Grundstück nahe des Lösseler Sportplatzes entdeckt. Das ist kein Zufall: Nach der Berichterstattung der Heimatzeitung im Oktober hat sich der neu formierte Hegering Letmathe der Sache angenommen. Der 1. Vorsitzende Kai Schönenberg hat sich die Situation im Garten der Seniorin angesehen und sprach schließlich eine Empfehlung aus.

„Danach war erst mal Bastelstunde“, berichtet Christel Schneider. „Ich habe Blumentöpfe mit Stofffetzen bestückt, die mussten dann noch so gut es geht vor Regen geschützt werden, mit Plastikfolie oder einem Brett.“ Die fertige Apparatur wird entlang der Außengrenze des Grundstücks befestigt, in diesem Fall am Zaun. Der entscheidende Schritt ist der letzte: Der Stoff wird mit einem Wildschwein-Abwehrspray benetzt, von dem Kai Schönenberg der Seniorin zu Testzwecken zwei Dosen leihweise überließ. Über das Resultat lässt sich in diesem Fall nicht streiten. „Es scheint zu wirken, die Tiere sind seitdem nicht wiedergekommen“, sagt die Grundbesitzerin.

Mit Blumentöpfen und Stofffetzen zum Abwehrzaun

Die Borstentiere sind damit „vergrämt“ worden, so lautet der Fachausdruck für das „gezielte Vertreiben von Wildtieren durch wiederholte Störungen“, erläutert der Hegering in einer Pressemitteilung unter dem Titel „Aktion Sauschaden“ – die haben Kai Schönenberg, sein Stellvertreter Jörg Wortmann, Schatzmeister Oliver Herrmann und Schriftführer Elmar Schulte-Hemming in Reaktion auf die zunehmenden Probleme mit Wildschweinen in „befriedeten Bezirken“ ins Leben gerufen. Die Schwierigkeit damit: In solchen bewohnten Gebieten darf verständlicherweise im Normalfall nicht scharf geschossen werden, auch wenn manch verzweifelter Grundbesitzer sich das je nach Leidensdruck trotzdem wünscht.

„Die Rufe nach den Jägern werden immer lauter, aber in Gärten und anderen eingezäunten Grundstücken sind ihnen die Hände gebunden“, wirbt Kai Schönenberg um Verständnis für die Waidmannszunft. Genau deshalb wolle der Hegering Letmathe „mit einer unbürokratischen, ehrenamtlichen Aktion gleichzeitig den betroffenen Bürgern Unterstützung bei der Vermeidung von Schäden anbieten.“ Duftzäune würden bei der Wahl des richtigen Mittels sehr gut funktionieren, man dürfe nur nicht erwarten, dass man einmal sprüht und die Schweine für immer draußen bleiben.

Die Sorge lässt die Betroffenen nicht so schnell los

„Um den erwünschten Effekt zu erzielen, kann es notwendig sein, dass die angewandten Vergrämungsmaßnahmen wiederholt werden müssen“, heißt es dazu in der Mitteilung es Hegerings. Christel Schneider hat das bereits verinnerlicht: „Ein bis zwei mal in der Woche besprühe ich die Töpfe wieder von innen, zehn Stück habe ich davon.“ Bei Regen müsse man öfter nachsprühen – auch mit improvisiertem Nässeschutz verfliegt der Duftstoff bei feuchter Witterung schneller. Die Lösselerin wirkt erleichtert, dass in den vergangenen Wochen Ruhe eingekehrt ist, das Erlebte lässt sie aber nicht so schnell los. „Die Angst sitzt mir noch im Nacken. Wenn ich morgens die Rollläden aufmache, gucke ich erstmal, wie mein Wäscheplatz aussieht.“

Die Euphorie von Christel Schneider hält sich noch aus einem anderen Grund in Grenzen: Prinzipiell empfindet sie es nach wie vor als ungerecht, dass sie als als Grundbesitzerin selbst in der Pflicht ist, sich vor den Übergriffen der Borstentiere zu schützen. Auch der Hegering kann da letztlich nur Hilfe zur Selbsthilfe leisten, denn die Rechtslage ist eindeutig. Das hätten ihr auch Revierjäger Thomas Gutsche und ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Iserlohn erklärt, die ebenfalls vor Ort gewesen seien, sagt Christel Schneider. Das findet sie nicht mehr zeitgemäß, schließlich habe es früher keine Wildschwein-Invasionen im Dorf gegeben. „Wenn man’s genau nimmt, haben alle nur die Paragrafen vorgelesen, in denen steht, dass ich selbst zuständig bin“, merkt die Seniorin resigniert an.

Wer Hilfe braucht, schickt eine E-Mail an den Hegering

Unterm Strich ist aber gerade deswegen das neue Angebot des Hegerings eine gute Sache für geplagte Grundbesitzer. Betroffene können sich unter sauschaden@gmail.com per E-Mail an die Jägervereinigung wenden , die dann Kontakt mit dem zuständigen Jagdpächter aufnimmt und einen zeitnahen Ortstermin vereinbart, so das geplante Vorgehen. „Dort begutachten wir dann den Schaden und treffen eine Entscheidung über geeignete Vergrämungsmaßnahmen“, erklärt Kai Schönenberg. Auch eine Überprüfung und Optimierung der Einzäunung könne angezeigt sein.

Der Vorsitzende hat aktuell noch eine weitere gute Nachricht vom Hegering: „Wir freuen uns Andreas Jany als Schießobmann in den erweiterten Vorstand aufnehmen zu dürfen. Mit ihm als Experte für das jagdliche Schießen können wir nun attraktive Trainingsprogramme anbieten.“