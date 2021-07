Heimische Künstler Diese neue Ausstellung in Lössel regt den Appetit an

Lössel. Gabi und Gerd Dahm genießen beim Malen das Gefühl von Freiheit. Einige ihrer Werke sind jetzt im „Romantik“-Hotel zu sehen.

Eine neue Kunstausstellung im „Romantik“-Hotel Neuhaus bietet ästhetische Leckerbissen: Gabi (62) und ihr Ehemann Gerd (74) Dahm aus Hagen haben sich auf Öltechniken spezialisiert und legen Wert auf hochwertige Pigmente und einen prägnanten Farbeindruck, für den die beiden viel Zeit ins Abmischen investieren. „Alle Bilder bestehen aus drei Grundfarben“, erklärt Gabi Dahm.

In dem beständigen Streben sich weiter zu verbessern, geht das Künstlerpaar in der Regel gegenständliche Motive als Projekt an – Stillleben, Tiere, Landschaft – und behält sich dabei stets einen gewissen Spielraum vor, innerhalb dessen abstrahiert und kreativ gestaltet werden kann. „Jedes Bild hat eine Geschichte, es steckt ein Gedanke dahinter“, sagt Gerd Dahm.

Die beiden Hagener sind Schüler von Klaus Risse, freischaffender Künstler und Privatdozent an der Kunstakademie Wetter/Ruhr. Es war Gabi Dahm, die 2009 als Erste zum Pinsel griff. Für sie war das damals wie eine Therapie, berichtet die 62-Jährige: „Unsere Tochter war 2003 gestorben. Sie war immer kerngesund und ist mit sieben Jahren einfach umgekippt. Die Ärzte konnten es nicht erklären.“

Nach erstem Unwillen war das Malen „wie eine Sucht“

Wenn Gabi Dahm malt, blendet sie alles andere aus. Das hat ihr damals geholfen, und der Fokus auf den Schaffensprozess zeichnet noch heute ihre künstlerische Tätigkeit aus – die nur Hobby und Nebenberuf sei, wie sie betont, gern fertigt sie Werke im Auftrag. „Ich wollte erst gar nicht malen, aber als ich dann auch angefangen habe, war es in der ersten Zeit wie eine Sucht“, erklärt ihr Ehemann.

Die beiden malen in partnerschaftlichem Einklang, grenzen sich auf der Leinwand aber voneinander ab „Jeder malt für sich. Wenn wir das selbe Motiv bearbeiten, ist das ein kleiner Wettstreit“, sagt Gerd Dahm augenzwinkernd; ein Resultat lässt sich auch in der aktuellen Ausstellung begutachten, bei deren Vorbereitung Kristin Neuhaus viel Freude mit den großformatigen, strahlenden Bildern hatte.

Gabi und Gerd Dahm befassen sich auch mit großen Künstlern und haben so manches Werk schon nachgemalt – um die Technik zu studieren. Bei allem Perfektionismus bedeutet die Malerei für die beiden vor allem: „Freiheit!“.

