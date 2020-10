Foto: Michael May / IKZ

Der Möbelhaus-Parkplatz bleibt erreichbar, dahinter wird die Strecke ab „Dröscheder Berg“ von Donnerstag an abgesperrt sein.

Sanierung Diese Straßen in Dröschede werden ab Donnerstag gesperrt

Dröschede. Bis Sonntag, 18. Oktober, werden die Straßen Dröscheder Berg, Oestricher Straße und Kalkofen erneuert.

Im Auftrag der Stadt Iserlohn wird der Stadtbetrieb Iserlohn-Hemer (SIH) die Straßen Dröscheder Berg, Oestricher Straße und Kalkofen zwischen dem Hellweg (Möbelhaus Sonneborn) bis zur Ecke Kalkofen/Handwerkerstraße erneuern lassen. Für die Umsetzung dieser Maßnahme ist der Zeitraum von Donnerstag, 15. Oktober, bis Sonntag, 18. Oktober, festgelegt, worden da die Arbeiten teilweise unter Vollsperrung des gut 600 Meter langen Straßenzuges erfolgen. Durch die Einbeziehung des Wochenendes sollen die Einschränkungen für den Straßenverkehr und die anliegenden Unternehmen allerdings „so gering wie möglich“ gehalten werden, so die Verwaltung. Umleitungen sollen rechtzeitig ausgeschildert werden.

Die Vollsperrung wird Donnerstag, 15. Oktober, um 6 Uhr am Dröscheder Berg/Hellweg bis zur Handwerkerstraße eingerichtet. Sie wird ab dem Parkplatz des Möbelhauses beginnen, so dass dieses über den Hellweg weiterhin erreichbar ist. Im ersten Zug wird die gesamte Fahrbahn vier Zentimeter tief abgefräst, ehe am Freitag, 16. Oktober, Rinnen und Bordsteine bearbeitet werden.

Baustellenampel regelt den Verkehr bei halber Sperrung

Am Sonntagvormittag, 18. Oktober, wird die Maßnahme dann in zwei Abschnitte gegliedert. Während die neue Fahrbahndecke zwischen Oestricher Straße/Kalkofen und Hellweg unter Vollsperrung aufgebracht wird, ist es möglich, in dem Teilstück Kalkofen zwischen Oestricher Straße und Handwerkerstraße mit einer halbseitigen Sperrung weiterzuarbeiten. Der Verkehr wird dabei durch eine Baustellenampel geregelt.

Geplant ist es, die Arbeiten bis Sonntag, 18. Oktober, 17 Uhr, abzuschließen und sämtliche Sperrungen aufzuheben. Für den Bereich Kalkofen wird zwischen Oestricher Straße und Handwerkerstraße eine Umleitung über die Igelstraße und Kalkofen ausgeschildert. Anlieger können ihre Grundstücke in Absprache mit dem ausführenden Unternehmen vor Ort erreichen.

Die Umleitung für den Bereich Dröscheder Berg verläuft über Hellweg, Im Hütten, Igelstraße und Kalkofen. Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb des Baustellenbereiches zu parken. Auch die Beeinträchtigungen für Anlieger sollen gering wie möglich gehalten werden, teilt die Verwaltung mit und bittet Verständnis dafür, dass „gewisse Beeinträchtigungen im Rahmen dieser umfangreichen Baumaßnahme unvermeidlich“ seien. Sollten dennoch Schwierigkeiten auftreten, stehe der SIH unter 02371/217-2800 für Fragen zur Verfügung.