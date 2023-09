Das Entsorgungsunternehmen Lobbe baggerte bis in die Nacht das verunreinigte Erdreich an der Altenaer Straße aus.

Unfall Diesel ausgelaufen: Eine Spur der B 236 in Letmathe gesperrt

Letmathe. Erde und Pflanzen aus dem Grünstreifen neben der B 236 landeten als Sonderabfall im Container, nachdem ein Trecker Diesel verloren hatte.

Nach einem Unfall eines Treckers lief der Verkehr auf der Altenaer Straße (B 236) in Letmathe in der Nacht zu Sonntag (01. Oktober) für mehrere Stunden nur einspurig an der Unfallstelle vorbei. Der Grund dafür waren Entsorgungsarbeiten.

Das Entsorgungsunternehmen Lobbe hatte am Samstagabend (30. September) im Auftrag der Stadt damit begonnen, Erdreich und Pflanzen aus dem Grünstreifen neben der Fahrbahn der B 236, die dort fast unmittelbar neben der Lenne verläuft, auszubaggern, da ausgelaufener Diesel-Kraftstoff ins Erdreich gelangt war und dieses verunreinigt hatte. Besonders hartnäckig erwies sich bei den Entsorgungsarbeiten der Wurzelstamm eines Baumstumpfs am Straßenrand.

Erdreich und Pflanzen landeten im Container als Sonderabfall. Der Verkehr lief während der Arbeiten einspurig. Foto: Carsten Menzel

Der Unfall selbst ist nach Angaben von Polizei und Feuerwehr am Samstag gegen 17.20 Uhr passiert. Einem Trecker, der auf der Altenaer Straße wenige hundert Meter vorm Ortsausgang Richtung Nachrodt unterwegs war, ist demnach ein Reifen geplatzt; daraufhin ist das Fahrzeug von der Straße abgekommen und auf den Grünstreifen geraten. Ob der Trecker dabei vor den Baumstumpf geprallt ist, blieb unklar. Allerdings hat der Trecker Diesel verloren; der schwere Geruch lag noch am Abend über der Unfallstelle.

Polizei und Feuerwehr haben die Unfallstelle an das Ordnungsamt übergeben.

Der Treckerfahrer blieb unverletzt.

Die Entsorgung des mit Diesel verunreinigten Erdreichs dauerte bis in die Nacht an.

