Drei Iserlohner Tagesmütter sind jetzt Profis für Handicaps

Für Arzu Can ist es überhaupt kein Problem, ihre Kinder mit an den Arbeitsplatz zu nehmen. Die 36-jährige Iserlohnerin arbeitet nicht erst seit Corona im Homeoffice, denn sie ist Tagesmutter – geschlechtsneutral heißt das heute auch „Tagespflegeperson“. Wichtiger als Etiketten ist für sie die Wertschätzung ihrer Qualifikation und ihrer Arbeit. „Es sind immer noch viele überrascht, wenn ich erkläre, dass ich das professionell mache“, berichtet Arzu Can, die seit sechs Jahren im Beruf ist. „Als ich meine beiden Kinder großzog, merkte ich, dass ich Erziehung und Beruf kombinieren möchte. Ich konnte mir erst nicht vorstellen, selbstständig zu arbeiten, aber es war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe.“

Betreuungs-Profis Die Arbeit von Tageseltern basiert auf einer Gesetzesnovelle von 2004. Die Kindertagespflege gilt als familienähnliche Betreuungsform, bei der die individuelle Förderung und hohe zeitliche Flexibilität im Vordergrund stehen. Wer als Tagesmutter oder -vater arbeiten will, muss neben Führungszeugnis, ärztlichem Nachweis der gesundheitlichen Eignung sowie Unfall- und Haftpflichtversicherung auch die entsprechende Ausbildung und eine Pflegeerlaubnis vom Jugendamt nachweisen können, außerdem sichere, kindgerechte Räumlichkeiten . Mit bestehender Pflegeerlaubnis können Tageseltern beim LWL den Zertifikatskurs zur Betreuung von Kindern mit Behinderung belegen.

Dass die Tagespflege als gleichberechtigte Alternative zur Kita noch nicht so richtig in den Köpfen angekommen ist, kann ihre Kollegin Dzenifer Schwab vom Nußberg bestätigen: „Für manche sind wir noch die Muttis, die rumsitzen und Kaffee trinken. Es hängt aber auch davon ab, ob man zum Beispiel in einer Großtagespflege arbeitet, das kommt erfahrungsgemäß professioneller rüber“. Die 48-Jährige qualifizierte sich 2011 für die Betreuung von Kindern bis drei Jahren. Daniela Teworte (41) aus Oestrich ist ein Jahr später eingestiegen. „Ich bin da über die Krabbelgruppe meiner Kinder reingerutscht. Die Leiterin hörte auf und suchte eine Nachfolgerin“, erzählt sie.

Die drei Frauen haben noch mehr gemeinsam als ihren Beruf: Als die drei ersten Tagesmütter in Iserlohn haben sie, so berichten sie, eine Zusatzqualifikation für die Betreuung von Kindern mit Behinderung abgeschlossen. Dazu haben sie rund ein Jahr lang an einer Fortbildung des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) teilgenommen, die von Entwicklungspsychologie über Rechtslage und Dokumentation bis hin zu Kooperation mit Therapeuten und Medizinern die wichtigsten Dinge vermitteln soll, die es dabei zu berücksichtigen gilt. Tagesmüttern und -vätern mit dieser Qualifikation steht eine höhere Pauschale für die Betreuung von Kindern mit Behinderung zu, was diesen erleichtert, sich die erforderliche zusätzliche Zeit zu nehmen.

In der Tagespflege bleibt mehr Zeit für Einzelbetreuung

Kleine Gruppen seien entscheidend, um auf die Bedürfnisse von Kindern mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen eingehen zu können, sind sich die drei einig. Dass die Inklusion an Regelschulen in den Augen vieler gescheitert ist, überrascht die Tagesmütter nicht. „Für Lehrer ist das oft nicht leistbar, an Regelschulen bleiben normale Kinder manchmal ja schon auf der Strecke“, meint Arzu Chan. „Das ist nicht zu stemmen“, pflichtet ihr Dzenifer Schwab bei. „Wir erfahren in unseren Gruppen ja schon einen ordentlichen Lärmpegel. Bei 30 Kindern in einer Klasse, von denen zwei Lernschwierigkeiten haben, möchte ich kein Lehrer sein.“

Erfahrung mit der Betreuung von Kindern mit Behinderungen haben die drei teilweise schon vor ihrer Weiterbildung gesammelt, diese seien allerdings über das AWO-Tagespflegebüro als „Regelkinder“ angemeldet worden, erklärt Daniela Teworte. „Manche Mütter haben Angst, zu viel von der Behinderung ihres Kindes zu erzählen, weil sie befürchten, keinen Platz zu bekommen“, hat Arzu Can festgestellt. Das dürfe heute eigentlich keine Realität mehr sein, finden die drei.

Jeder kleine Fortschritt ist eine große Bestätigung

„Man darf da keine Angst vor haben“, sagt Dzenifer Schwab und meint die Perspektive, die vielen werdenden Eltern kalten Schweiß aus den Poren treibt: Was, wenn mein Kind behindert ist? „Ich habe mir anfangs auch Gedanken darüber gemacht, ob ich alles richtig mache“, gesteht Arzu Can, die seit August ein behindertes Mädchen betreut – das inzwischen aber große Fortschritte erzielt habe. „Die war sehr ängstlich, aber an einem Tag fing sie plötzlich an, zu laufen. Davon habe ich ein Video gemacht und es der Mutter geschickt, die hat das an die Großmutter und die Therapeutin weitergeleitet, alle haben sich wahnsinnig gefreut. So etwas ist eine unglaubliche Bestätigung.“

Wenn Kinder in einem Alter, in dem Anderssein ganz selbstverständlich akzeptiert wird, mit Behinderungen in Berührung kämen, ergäben sich später in der Schule gar nicht erst Probleme mit Ausgrenzung, sind die Tagesmütter überzeugt. Auch deshalb hoffen sie, dass sich die Stadt Iserlohn ein Vorbild an anderen Kommunen nimmt, die neue Qualifikation fördert und in der Tagespflege bewirbt. Um den Papierkram für die höhere Pauschale kümmern sich die drei selbst, Kita-Angestellte müssten das nicht. „Schön wäre es, wenn Eltern von Kindern mit Behinderung schon im Krankenhaus die Info bekämen, dass U3-Betreuung durch eine Tagespflegeperson eine Option ist“, sagt Daniela Teworte. Weil die Waldstadt dabei noch ganz am Anfang steht, haben die drei Pioniere ihre Kurse im Wesentlichen aus eigener Tasche finanziert. Das sei in jedem Fall die richtige Entscheidung gewesen, sagt Arzu Chan: „Das ist eine Erfahrung, die man mit Geld nicht aufwiegen kann.“