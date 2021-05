Drei Monate Tempo 30 – jetzt wird in Letmathe Hand angelegt

Nachdem hier über drei Monate Baustellenbaken standen und Tempo 30 galt, wird jetzt an der Mauer gearbeitet.

Letmathe. Vollsperrung, Tempolimit, Baustellenbaken. Ein Vierteljahr nach dem Steinsturz auf „An Pater und Nonne“ passiert jetzt etwas an der Mauer.

Nach drei Monaten des Stillstands tut sich etwas bei der historischen Steinmauer an der Straße An Pater und Nonne: Ein Gerüst ist aufgestellt worden und Arbeiten an der Mauer haben begonnen. Die dort ansässigen Sportschützen Oestrich sind allerdings nicht Auftraggeber der Maßnahme, erklärt der Vorsitzende Bernd Blöcher und betonte, als kleiner Verein habe man gar nicht die finanziellen oder personellen Mittel dazu.

Blöcher verweist auf die Stadt Iserlohn, die sich früher auch um den Erhalt der Mauer gekümmert habe. Ende Januar war ein Stein herabgefallen und die Straße gesperrt worden. Seitdem ist dort Tempo 30 ausgeschildert.

