Drei Wahllokale für Dröschede und Sonderhorst

Der ehemalige VHS-Pavillon an der Rauhe Hardt in Dröschede ist eines der Wahllokale.

Dröschede. Im Bezirk 21 treten am 13. September bekannte und weniger bekannte Kandidaten bei der Kommunalwahl an.

Auch im 21. Wahlbezirk Dröschede/Sonderhorst haben sich bei der Kommunalwahl am 13. September die Wahllokale geändert. Die Bürgerinnen und Bürger werden coronabedingt im Pavillon Dröschede, in der Turnhalle Im Hütten und im Feuerwehrgerätehaus Oestrich an die Wahlurne gebeten. Sie haben die Wahl aus acht Kandidaten, die sich um ein Direktmandat für den Rat der Stadt Iserlohn bewerben.

Ilona Höche Foto: Privat

Ilona Höche (Listenplatz 5) ist seit 20 Jahren CDU-Mitglied, zuerst als sachkundige Bürgerin und seit 2010 Ratsmitglied. Die 72-jährige pensionierte Diplompädagogin engagiert sich im Städtepartnerschaftskomitee „Nowotscherkassk“ und ist Vorsitzende des „Heimatvereins Dorf Dröschede“. „Ich kandidiere für Dröschede und wünsche mir, dass dieser Ortsteil sich wie ganz Iserlohn zugunsten seiner Einwohner zukunftsfähig entwickelt“, schreibt Ilona Höche. Das bedeute etwa Bürgerbusse und Veranstaltungsraum. Sie wünscht sich, dass Iserlohn sich noch stärker zu einer liebens- und lebenswerten Stadt entwickle.

Monika Stockmann Foto: Privat

Monika Stockmann (Listenplatz 7) ist erst in diesem Jahr in die SPD eingetreten, engagiert sich aber schon seit vielen Jahren im Dorf Dröschede. Sie ist 1. Vorsitzende der Siedlergemeinschaft, des Fördervereins und Dorfsprecherin. Als Ziele nennt die 72-jährige Rentnerin beste Bedingungen für Kinder im Bereich Bildung, Sport und Kultur. „Ich setze mich für die Erhaltung unseres lebendigen Vereinslebens und die Umsetzung eines intelligenten Verkehrskonzeptes in Dröschede ein“, schreibt Monika Stockmann, die bürgernahe und ehrliche Politik machen will. Ihr Wunsch für Iserlohn: „Eine attraktive Stadt im Bereich Kinder- und Jugendarbeit und Naturschutz.“

Sylvia Olbrich Foto: Privat

Sylvia Olbrich (Listenplatz 5) ist seit zehn Jahren Mitglied der Grünen und sachkundige Bürgerin in verschiedenen Ausschüssen in Stadt und Kreis. Die 43-jährige Buchhalterin engagiert sich bei der Flüchtlingshilfe, im Pflegeelternverband und beim „Weihnachtswunschbaum“. Ihre Ziele: „Unterstützung von Kindern und Familien, soziale Gerechtigkeit darf kein Lippenbekenntnis bleiben und Gleichstellung von Frauen und Mädchen.“ Eine pauschale Antwort gibt es für sie, auf die Frage, wo gespart werden kann, nicht – keinesfalls aber im Bereich Kinder- und Jugendbereich. Ihr Wunsch: „Ein soziales Miteinander und kein Nebeneinander.“

Selina Dahlmann (Listenplatz 4) ist 20 Jahre alt, Verkäuferin im Finanzwesen und tritt für die AfD an. Bisher hat die AfD nicht auf unsere Fragen geantwortet.

Andre Juchum Foto: Privat

Andre Juchum (ohne Listenplatz) ist seit 2009 Bürgervertreter im Sportausschuss und kandidiert für „Die Linke“. Der 36-jährige Scout engagierte sich bis vor Kurzem beim FC Iserlohn als Juniorentrainer. Die Ziele des Fußballers: „Die Innenstadt muss attraktiver werden, mehr aus dem Seilerseegebiet herausholen und insbesondere Haus Seilersee wiederbeleben und Rahmenbedingungen für Spitzensport in Iserlohn schaffen.“ Geld sparen könne die Stadt, indem keine zusätzliche teure Stelle für Soziale Medien eingerichtet werde, sondern das Personal entsprechend geschult werde. Sein Wunsch: „Dass sich Iserlohn wieder mehr in Richtung Stadt als in Richtung Dorf entwickelt.“

Felix Günner Foto: Privat

Felix Günner (Listenplatz 18) ist seit 2019 Mitglied der FDP. Der 23-jährige Werkstudent nennt als Ziele mehr Transparenz für Bürgerinnen und Bürger, Digitalisierung vorantreiben sowie die stärkere wirtschaftliche Unterstützung für lokale Betriebe. Sein Wunsch: „Iserlohn muss sich zu einer attraktiven Waldstadt sowohl für aktuelle als auch zukünftige Bewohner entwickeln.“ Bei Personalneueinstellungen könne gespart werden, keinesfalls aber im Bereich Bildung.

Hanni Tügel Foto: Privat

Hanni Tügel (ohne Listenplatz) ist 42 Jahre alt, Mediengestalterin und vertritt die UWG. Sie engagiert sich für das Archiv der evangelischen Kirche und das Friedensfest. Als Ziele nennt sie den Einsatz für eine offene und lebendige Eventkultur sowie Pfandringe an öffentlichen Müllbehältern.

Uwe Albert Foto: Privat

Uwe Albert (Listenplatz 3) engagierte sich bei verschiedenen Bürgerinitiativen und kandidiert jetzt für „Die Iserlohner“. Zusätzlich engagiert er sich beim KüTaDi, im Kulturverein und für Veranstaltungen in Oestrich. Seine Ziele sind eine transparente, bürgernahe und bezahlbare Kommunalpolitik, nachvollziehbare Lösungen drängender Herausforderungen sowie eine Politik abseits von Parteigrenzen, Parteiklüngel und Fraktionen. Sparmaßnahmen müssen im Konsens mit Bürgern gefunden werden. Sein Wunsch: „Die Iserlohner Innenstadt sollte eine höhere Aufenthaltsqualität durch schattenspendendes Grün an Stelle von Beton mit Cafés, Geschäften und Lokalen erhalten.“