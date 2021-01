Dröschede: Der Teich ist bald Geschichte

Dröschede Das Regenrückhaltebecken Zur Helle/Dorfanger in Dröschede steht vor einem grundlegendem Umbau.

Für insgesamt rund 1,3 Millionen Euro plant die Stadtverwaltung umfangreiche Umbauarbeiten im Bereich des Regenrückhaltebeckens Zur Helle/Am Dorfanger in Dröschede. Hintergrund ist es, dass die dortige Situation nicht mit dem sogenannten „Trennerlass“ aktueller entwässerungsrechtlicher Bestimmungen vereinbar ist (wir berichteten). Denn in besagtem Regenrückhaltebecken fließen neben dem Kuhlobach auch das Niederschlagswasser des Gewerbegebietes Zur Helle und Teile der Straßenentwässerung der K 17/Hellweg ein. Gemäß Trennerlass müssen aber besagtes Niederschlagswasser aus dem Gewerbegebiet und von der K 17 eigentlich durch einen Anschluss an das Mischwassernetz zur Kläranlage weiterleitet und dort behandelt zu werden. So oder so stehen erhebliche Umbauten an, die Möglichkeiten dazu werden aber durch räumliche Engpässe in dem Bereich eingeschränkt. Am kommenden Dienstag steht das Thema auch auf der Tagesordnung des Hauptausschusses.

Die Ausgangslage: Ein naheliegender Anschluss an das unterhalb liegende Kanal-Mischsystem ist laut Verwaltung aus hydraulischen Gründen nicht möglich. Und eine Behandlungsanlage für das belastete Niederschlagswasser in Form eines Retentionsbodenfilters, eigentlich die bevorzugte Reinigungsform, scheitere am großen Platzbedarf, der vor Ort so nicht darstellbar sei. Bevorzugt wird daher die Variante, den Dauerstau im Regenrückhaltebecken aufzuheben und in einem ersten Schritt den Kuhlobach vom Regenwasserkanal abzukoppeln und ihn im Bereich des heutigen Beckens in ein neues naturnahes oberirdisches Bett zu legen. Der bisherige teichähnliche Charakter des Beckens würde damit aufgehoben.

Für das Niederschlagswasser aus dem Gewerbegebiet und von der K 17 soll danach als Alternative zum Anschluss an das Mischwassersystem ein sogenanntes Regenklärbecken gebaut werden. Die Notwendigkeit einer Klärung ergibt sich beispielsweise daraus, dass in das eingesammelte Niederschlagswasser Straßenstäube eingetragen werden, verursacht auch durch den starken KFZ-Verkehr, hier insbesondere durch den hohen Anteil an Lkw. Erfahrungsgemäß, so heißt es, würden auch andere Schadstoffe wie etwa Metalloxide besagten Straßenstaub zusätzlich belasten.

Ein klassisches Regenklärbecken würde die Anforderungen des Trennerlasses allerdings nicht vollständig erfüllen. Um trotzdem die gewünschten Ziele zu erreichen, hat die Verwaltung wie berichtet den Blick auf eine besondere Beckenform gerichtet. Angedacht ist ein Rundbecken mit zentralem Zulauf. Denn an der Fachhochschule Münster sei im Rahmen mehrjähriger Forschungsprojekte herausgefunden worden, dass die Strömungsausbildungen in einem solchen Becken zu einer deutlich verbesserten Absetzwirkung von Partikeln führen. Geplant ist nunmehr, den Bau eines solchen Rundbeckens in Dröschede durch ein Pilotprojekt der Fachhochschule Münster wissenschaftlich begleiten zu lassen. Auch mit der Zielsetzung, ein Musterbecken zu schaffen, welches künftig als Vorbild vergleichbarer Projekte dienen könnte.

Auch den Weg gebracht ist bereits ein Förderantrag (Fördersumme 100.000 Euro) für das Pilotprojekt, die Bezirksregierung hat diesen, laut Drucksache, bereits an das zuständige Landesministerium weitergeleitet. Inzwischen liegt bereits ein entsprechender Förderbescheid vor. Darüber hinaus soll aber auch ein weiterer Förderantrag für die übrigen Projektbestandteile über rund 30 Prozent der Bausumme gestellt werden.

Die Höhe der Gesamtkosten für das Projekt von rund 1,3 Millionen Euro ergibt sich daraus, dass neben der Abtrennung des Kuhlobachs und dem Bau des Rundbeckens samt Infrastruktur zwei längere und großvolumige Zuleitungen gebaut werden müssen, einmal über 230 und einmal über 250 Meter, letzteres soll am Beginn der Arbeiten stehen. Noch in diesem Jahr, vermutlich im Herbst, soll eine vorbereitende Räumung des Baufeldes stattfinden, im Frühjahr 2022 könnte dann mit den eigentlichen Arbeiten begonnen werden.

Die Maßnahme ist bereits im Abwasserbeseitungskonzept der Stadt Iserlohn enthalten, die erforderlichen Mittel sind Bestandteil des Vermögensplans des Sondervermögens Stadtentwässerung.