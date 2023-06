Dröschede: Johanniter bieten Vereinen Räumlichkeiten an

Dröschede/Iserlohn. Weil der VHS-Pavillon nur ein Provisorium ist, bietet die Johanniter-Tagespflege Vereinen in Dröschede Hilfe. So kann diese genutzt werden.

Anfang Mai war es, als die Verantwortlichen der Dröscheder Vereine bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins auf den Tisch gehauen hatten, weil ihnen ein zentraler Versammlungsort fehlt.

Den Hilferuf in der Heimatzeitung hatte auch Salih Turcan gelesen. Der Leiter der Johanniter-Tagespflege für Senioren suchte dann schnell den Kontakt zu Ilona Höche vom Heimatverein Dorf Dröschede, um ein Angebot zu machen. „Wir möchten unsere Räume zur Verfügung stellen für Leute aus der Umgebung“, erklärt Vida Fuchs, Fachbereichsleiterin Ambulante Angebote.

Nutzer der Räume sollen Johanniter-Gäste einbinden

Täglich ab 16 Uhr wäre in dem Gebäude an der Handwerkerstraße 27 Platz für Treffen und Zusammenkünfte. „Es gibt schon eine Gruppe von Spinnerinnen, die zu uns kommt“, erzählt Vida Fuchs. Sie würde sich wünschen, dass die künftigen Nutzer ihre Gäste, also die Tagespflege-Nutzenden, einbinden. „In Lüdenscheid haben wir beispielsweise einen Männerchor, der bei uns probt und den Senioren zwischendurch etwas vorsingt“, beschreibt sie die Idee. Ein weiteres Ziel sei es, die Johanniter-Angebote – neben der Tagespflege haben an der Handwerkerstraße auch der Hausnotruf, die Ambulanten Dienste sowie der Hospizdienst ihr Domizil – bekannter zu machen.

Heimatverein wussten nichts von Johanniter-Sitz in Dröschede

Dass dies erforderlich ist, obwohl das Gebäude bereits seit 2019 existiert, wurde beim Treffen mit den Heimatvereins-Verantwortlichen deutlich. „Wir wussten nicht, dass sie hier ihren Sitz haben“, gesteht der Vorsitzende Horst Pierdolla. Er und Ilona Höche betonen, dass der VHS-Pavillon, der derzeit noch von Dröscheder Vereinen genutzt wird, mehr und mehr ein Provisorium ist. Schlagerclub und Schachverein seien schon lange auf der Suche nach Alternativen, auch der Heimatverein würde sich über die kostenfreie Möglichkeit freuen, die Johanniter-Räume für die jährliche Mitgliederversammlung nutzen zu können. Für den Gesangverein schränkt Pierdolla ein: „Da ist das Durchschnittsalter bei über 80, nach dem Motto ,Einen alten Baum verpflanzt man nicht’ wollen sie lieber im VHS-Pavillon bleiben.“ Ilona Höche sagt: „Ich freue mich riesig über das Angebot der Johanniter.“

Vereine und Gruppen, die einen Raum benötigen, können sich bei Salih Turcan unter 02371/21913215 oder per E-Mail an salihdennis.turcan@johanniter.de melden.

