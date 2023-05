Dröschede: Kindergarten Purzelbaum feiert seinen Geburtstag

Der Kindergarten Purzelbaum in Dröschede feiert am Samstag, 6. Mai, sein 30-jähriges Bestehen.

Dröschede. Der Kindergarten Purzelbaum in Dröschede feiert am 6. Mai sein 30-jähriges Bestehen. Dieses Programm erwartet die kleinen und großen Gäste.

Am Samstag, 6. Mai, ist es soweit: Der Kindergarten Purzelbaum in Dröschede wird 30 Jahre alt. Aus einer kleinen Spielgruppe wurde im Laufe der Jahre ein fester Bestandteil der Dorfgemeinschaft und eine professionelle Kinderbetreuungseinrichtung. Das soll mit einem Sommerfest mit den Kindern und Familien, allen Freunden der Einrichtung, Unterstützern aus der Politik und Wirtschaft gefeiert werden. Auch Kooperationspartner wie der TuS Dröschede und das Seniorenzentrum Waldstadt nehmen am Fest teil.

Start ist um 13 Uhr mit einem Lied der Kindergartenkinder. Anschließend eröffnen die Kita-Leitung Diana Kolbe-Schmidt und die Trägervorsitzende Denise Neubert offiziell das Fest.

Kindergarten Purzelbaum wird „Bewegungskindergarten“

Ein weiteres Highlight der Veranstaltung ist gegen 14 Uhr die Übergabe des Zertifikats zum Bewegungskindergarten vom Kreissportbund und die Auszeichnung „kinderfreundlicher Sportverein“ des TuS Dröschede. Des Weiteren wird dem Kindergarten eine Spende der Märkischen Bank überreicht.

Außerdem bekommt der Kindergarten noch eine neues Kindergartenschild mit dem neuen, bunten Logo der Einrichtung geschenkt. Mit einem Tanz bedanken sich die Kinder und das Kindergartenteam bei allen Anwesenden. Dann können die Spiele beginnen: Entenangeln, Schminken und die Hüpfburg sind freigegeben. Es gibt auch Speisen. Eine Clowndarbietung ist ein weiterer Höhepunkt neben der großen Tombola.

