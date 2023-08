Die SPD fordert unter anderem mehr Tempo-30-Zonen in Dröschede.

Antrag Dröschede: So will die SPD die Verkehrssituation beruhigen

Dröschede. Die SPD hat einen Antrag gestellt, um die Straßen in Dröschede sicherer zu machen – besonders für Kinder und Senioren. Das sind die Forderungen.

Wie bereits berichtet, haben sich Anwohnerinnen und Anwohner des Bereichs Rauhe Hardt bei einem Vor-Ort-Termin dafür ausgesprochen, dass die Stadt Iserlohn sich um eine Verkehrsberuhigung bemüht. Passend dazu hat jetzt die SPD-Ratsfraktion einen Antrag „Gesamtverkehrskonzept Dröschede“ für die nächste Sitzung des Verkehrsausschusses am Dienstag, 22. August, eingereicht.

In der Begründung heißt es: „Die Anwohnerinnen und Anwohner in Dröschede wünschen sich (...) eine Verbesserung der Verkehrssituation, insbesondere für die schwächsten Verkehrsteilnehmer: die Kinder und Seniorinnen und Senioren.“ Mit Ausnahme der übergeordneten Straße Hellweg sei eine Beschränkung der Geschwindigkeit auf Tempo 30 in ganz Dröschede wünschenswert. Die Sozialdemokraten weisen insbesondere auf die Bereiche Kampstraße bis zur Kreuzung Hellweg und die Fortführung ab der Einmündung Kuhlenstück hin.

+++ Mehr aus Letmathe: Bewaffneter „Hantelmann“ wütet in Apotheke +++

Vor allem in den verkehrsberuhigten Bereichen (unter anderem Op Schultenkamp, Schultenhof, Rauhe Hardt) seien regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen nötig, da sich Autofahrer und Lieferanten häufig nicht an die geltenden Tempolimits hielten. Die Öffnung der Oestricher Straße (außer für Lkw-Verkehr) und die Errichtung eines Abbiegegebots von der Oestricher Straße auf den Dröscheder Berg würde zu einer Verkehrsberuhigung an dieser Stelle führen.

SPD fordert mehr Kreisverkehre und Radwege

Die Errichtung von Kreisverkehrsplätzen soll zur Verkehrsberuhigung sowie mehr Sicherheit für Fußgänger an den genannten Knotenpunkten führen.

Auch in Dröschede sollen Radwege ausgebaut und Fahrradfahrer im Straßenverkehr besser geschützt werden. Dabei sollen das Iserlohner Radverkehrskonzept und der Masterplan Radverkehrsnetz MK berücksichtigt werden.

+++ Auch interessant: Hundeschule am Steltenberg feiert Jubiläum +++

Eine weitere Gefahrenstelle sieht die SPD-Fraktion auf der Straße Im Hütten. In der Kurve auf Höhe der Hausnummern 24 bis 30 würden Pkw- und Lkw-Fahrer häufig die Spur schneiden. Durch die Installation von Bischofsmützen auf der durchgezogenen Mittellinie sollte die Situation entspannt werden.

Auf der Straße Rauhe Hardt befinden sich zwei Kindergärten. Um Kinder und Eltern besser vor Durchgangsverkehr zu schützen, soll die Errichtung einer Durchfahrtsbeschränkung auf der Rauhe Hardt geprüft werden: „Die Durchfahrt soll von unten hoch und von oben nach unten gesperrt werden.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe