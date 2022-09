Die Polizei hat Wohnungen in Iserlohn, darunter auch in Letmathe, durchsucht (Symbolbild).

Razzia Drogendelikte: Polizei durchsucht Wohnungen in Iserlohn

Letmathe/Iserlohn. Die Polizei hat zwei Adressen in Iserlohn, darunter mindestens eine in Letmathe, durchsucht. Die Razzien hängen mit Drogen-Ermittlungen zusammen.

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens im Betäubungsmittelbereich sind am Mittwoch zwei Wohnungen im Iserlohner Stadtgebiet durchsucht worden, berichten die Kreispolizeibehörde Soest und die Staatsanwaltschaft Arnsberg am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Mindestens eine der beiden Razzien fanden in Letmathe statt. Dort standen die Ermittler nach Informationen der Heimatzeitung sogar erst vor der falschen Wohnungstür.

Waffen und Betäubungsmittel beschlagnahmt

Die Durchsuchungen waren Teil eines größeren Polizeieinsatzes, bei dem auf Anweisung der Arnsberger Staatsanwaltschaft auch in Soest, Werl, Dortmund und Hagen insgesamt acht weitere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt wurden. Dabei wurden zwei erlaubnispflichtige Pistolen und Betäubungsmittel sichergestellt. Es handelt sich dabei um 3,3 Kilogramm Marihuana, 120 Gramm Kokain, 100 Gramm Haschisch, 130 Gramm Amphetamin sowie einige Ecstasy-Tabletten. Welche Funde die Ermittler bei den Razzien im Iserlohner Raum gemacht haben, ließ ein Polizeisprecher auf Nachfrage offen.

Ein 40 Jahre alter Verdächtiger aus Dortmund wurde dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Die Ermittlungen gehen aber offenbar auch gegen weitere Verdächtige noch weiter, weshalb die Polizei zunächst keine weiteren Details preisgab.

