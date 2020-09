Dümpelacker und Genna haben am Sonntag die Wahl

Letmathe. Sechs Kandidaten und zwei Kandidatinnen möchten am Sonntag in den Rat der Stadt Iserlohn gewählt werden.

Für den Wahlbezirk 25 (Dümpelacker / Genna) ändern sich die Wahllokale. Die Bürgerinnen und Bürger können am Sonntag im Autohaus Kosian, Hagener Straße 151, und in der Gaststätte Pollmeier, Gennaer Straße 28, ihre Kreuze setzen.

Karsten Meininghaus Foto: Privat

Karsten Andreas Meininghaus (Listenplatz 4) ist seit 1999 Ratsmitglied der Stadt Iserlohn und seit 2014 stellvertretender Bürgermeister. Seit 2007 ist er Vorsitzender der CDU-Ortsunion Letmathe und des CDU-Stadtverbandes Iserlohn seit 2019. Der Letmather möchte das Wir-Gefühl der Bürgerinnen und Bürger stärken und der Stadt durch sinnvolle Weiterentwicklung ein positives Image verschaffen. Zudem sollen die Innenstädte in Iserlohn und Letmathe attraktiver, Freizeitaktivitäten in der heimischen Region weiterentwickelt werden. Um zu sparen, müssten Synergien und Fördermittel noch besser genutzt werden. Neue Belastungen von Bürgerinnen und Bürgern oder von Unternehmen müssten vermieden werden.

Marco Cocco Foto: Privat

Marco Cocco (Listenplatz 25) ist der SPD im September 2019 beigetreten. Der 38-jährige Maler und Lackierer möchte sich in der Lokalpolitik für gute Kinderbetreuung und Kostenlose Kita-Plätze einsetzen. An Kindergärten und Schulen solle daher auch nicht gespart werden. Zudem möchte er Solidarität in der Gemeinde fördern und bezahlbaren Wohnraum schaffen. Um im Haushalt zu sparen, sollen Baumaßnahmen effektiver kontrolliert werden.

Adrian Perkow Foto: Privat

Adrian Perkow (Listenplatz 6) ist 2017 in Die Linke eingetreten. Seit 2018 arbeitet der 30-jährige Ingenieur in der Fraktion als Bürgervertreter im Ausschuss für Bürgeranregungen und Beschwerden mit und ist Stellvertreter im Rechnungsprüfungsausschuss. In Iserlohn möchte er die Wanderinfrastruktur ausbauen (Waldstadt Wander City) und sich für den flächendeckenden Breitbandausbau und grüne Energieversorgung einsetzen. Sparpotenzial sieht er durch den Einsatz neuer Technologien – auf keinen Fall in der Bildung und im sozialen Bereich.

Carmen Kowski Foto: Privat

Carmen Angelika Kowski (ohne Listenplatz) ist die Kandidatin der Grünen. Als Bürgervertreterin und Ratsfrau ist sie im Schulausschuss, Jugendhilfeausschuss, Kulturausschuss und im Integrationsrat tätig. Die 65-jährige Rentnerin möchte sich in der Kommunalpolitik für gerechte Bildungschancen unabhängig von sozialer Herkunft einsetzen. Zudem wünscht sie sich eine Frauenpolitik, die auch auf kommunalpolitischer Ebene durchgesetzt und gefördert wird. Dafür würden auch wohnortnahe und ausreichende Kinderbetreuungsplätze benötigt. Aufgrund der Themen Umwelt und Klimaschutz möchte sie sich dafür einsetzen, die kostbare und schutzwürdige Zukunft der nachfolgenden Generationen zu erhalten.

Peter Franz Frielinghausen (ohne Listenplatz) ist Kandidat der AfD. Von dem 56-jährigen Dozenten liegen keine Antworten auf den Fragebogen für die Kreistagskandidaten vor.

Martina Stenger Foto: Privat

Martina Maria Elisabeth Stenger (Listenplatz 9) tritt für die FDP an. Unter anderem ist sie Sachkundige Bürgerin im Rat der Stadt Iserlohn und Kreistagsabgeordnete im Märkischen Kreis. Die 58-jährige Parlamentarische Geschäftsführerin der FDP-Kreistagsfraktion hat sich ihre kommunalpolitischen Ziele im Bereich Bildung gesetzt. In ihren Augen muss das Schulsystem flexibler werden und auf die Schüler individueller eingehen. Außerdem müsse die Digitalisierung in den Schulen vorangetrieben werden und die Bildung bereits im Kindergarten beginnen. Zudem möchte sie sich für eine gute Infrastruktur in allen Stadtteilen einsetzen, da die Lebensqualität auch vom nahen Angebot bestimmt werde.

Karsten pauli Foto: Privat

Karsten Achim Pauli (Listenplatz 8) ist Kandidat der UWG. Der 58-jährige Mechatroniker möchte sich für die Bedürfnisse von Menschen in Schichtarbeit einsetzen, zum Beispiel bei der Kinderbetreuung oder im ÖPNV. Außerdem möchte er die Bürgerbeteiligung offen und transparent als Prinzip der Verwaltung einführen für eine – „saubere Politik statt Personalskandale“. Des Weiteren möchte er sich für sportlich engagierte Menschen in der Stadt einsetzen.

Christoph Panne Foto: Privat

Christoph Paul Panne (Listenplatz 10) ist Kandidat für die Wählergemeinschaft Die Iserlohner. Der 57-jährige Geschäftsführer eines Veranstaltungsunternehmen möchte sich für mehr Transparenz in allen Prozessen und Entscheidungen unter Einbindung der Bürger einsetzen. Zudem brauche Iserlohn einen soliden Haushalt ohne Verschwendung. Sparpotenzial sieht er in der Zurückhaltung bei der Personalpolitik. Doppelstrukturen müssten abgebaut und die Verwaltung verschlankt werden. Zudem müsse die Digitalisierung vorangetrieben werden. Kompetenzen im eigenen Haus müssen genutzt werden. Nicht gespart werden sollte in der Bildungspolitik.