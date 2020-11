Eher kein Last-Minute-Ansturm auf die Gastronomie

Eine gesellige Runde im Lenne Café: Dazu bot sich am Samstag nochmals Gelegenheit.

Letmathe. Letmathe verzeichnete kein Last-Minute-Ansturm auf die Gastronomie.

Ein Restaurantbesuch oder etwas vergleichbares ist ab heute für den Rest des Monats November nicht mehr möglich, die aktuellen Coronaregeln bestimmen das so. Das Wochenende hat allerdings noch einmal Gelegenheit für einen „Last-Minute-Ausflug“ in die Gastronomie geboten. Wir haben nachgefragt im Lenne Café, bei „Das Eiscafe“ und im Letmather Eck. Von einem Ansturm wurde dabei aber nicht berichtet, vielmehr habe schon die jüngste Pandemie-Entwicklung für sich für einen eher verhaltenen Besuch geführt.

Im Lenne Café war am Samstagmittag im Außenbereich eine bestens gelaunte Runde rüstiger Seniorinnen zu finden, eigentlich ein Tanzkreis, samstägliche Treffen zur frühen Mittagszeit gehören dazu. Und, so ist aus der Runde zu hören, man habe sich auch ganz bewusst dazu entschlossen, die vorläufig letzte Gelegenheit für ein solches Treffen zu nutzen, natürlich in gewohnt gesitteter Form bei einer Tasse Kaffee. Für die jüngst beschlossenen Maßnahmen habe man Verständnis. Das Lenne Café hat nun vorerst wieder geschlossen, einen Außer-Haus-Verkauf wird es nicht geben.

Gleiches gilt für das Letmather Eck. Frank Paul, der gerade in der Küche einen Gulasch anbrät, hat wenig Verständnis dafür, dass die Gastronomie erneut schließen müsse. Nachgewiesenermaßen sei die Gastronomie kein wesentlicher Faktor für steigende Coronazahlen. Am gestrigen Sonntag war das Letmather Eck übrigens nochmals geöffnet, obwohl dann normal Ruhetag ist. Paul ist nun gespannt, wie es weiter geht.

„Das Eiscafe“, wo am Samstagmittag draußen die Tische nochmals gut belegt waren, wird vorerst nicht komplett schließen, Eis oder Kaffee zum Mitnehmen wird weiterhin verkauft, zumindest so lange, wie es sich noch halbwegs rechnet. Der Besitzer wirkt noch vergleichsweise gelassen, kann die aktuellen Coronamaßnahmen auch grundsätzlich nachvollziehen. Zugleich habe er aber allergrößtes Verständnis dafür, dass Besitzer von Speisegaststätten, die die Maßnahmen deutlich heftiger Treffen würden, die Dinge deutlich kritischer sehen.