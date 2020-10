„Ehrenamt für die Älteren macht Spaß“

„Ich will mir nicht nachsagen lassen, dass ich nicht loslassen kann“, erklärt Dr. Norbert Hesse als Vorsitzender des Iserlohner Seniorenbeirates. „Ich bin jetzt 77 Jahre, noch mal fünf Jahre, das ist nicht ganz einfach.“ Immerhin engagiert sich der rüstige und vielseitig aktive Letmather bereits in der dritten Amtszeit in der ehrenamtlichen Vertretung der älteren Menschen für alle Stadtteile.

Damit setzt er die Arbeit fort, für die vor ihm Eva Kingreen, Dr. Holm Roch und Egbert Quaschnik die Verantwortung trugen – immer in Kooperation mit der Stadt Iserlohn. „Es ist eine schöne Sache, im Team und mit der Stadt. Es macht wirklich Spaß, Sitzungen vorzubereiten, Zusammenkünfte, Vortragsreihen und Aktivitäten zu begleiten.“

Wenn er von den Sitzungen der Landesseniorenvertretungen erzählt, hört man seinen Stolz auf das bisher in Iserlohn Erreichte heraus. „Im Kreise der 168 Seniorenbeiräte nimmt Iserlohn eine besonders vorbildliche Stellung ein, weil wir mit Petra Grieger eine Geschäftsführerin bei der Stadt haben, außerdem ein eigenes Budget und eigene Räume.“ Stolz habe er auf einer Sitzung der Landesseniorenvertretung in Rheine auch den Iserlohner Flyer zu Einkaufshilfen für Senioren präsentiert. So etwas war dort als wünschenswert herausgestellt worden: „Wir konnten als erste sagen: Wir haben ihn in Iserlohn sogar schon verteilt“, erzählt Dr. Norbert Hesse.

Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit kündigt er an, diese Arbeit künftig Jüngeren überlassen zu wollen: „Auch im Rathaus wird neu gewürfelt.“ Der Letmather unterstreicht: „Der Seniorenbeirat macht keineswegs Parteipolitik, sondern Seniorenpolitik; und das im Team.“ Er verweist dazu beispielsweise auf die besondere Vortragsreihe, die Petra Grieger und Uta Lichtenheldt-Leisgen verantworten und die Pressearbeit, die Jochen Pfänder mache.

Als er jetzt beim Letmather Hausfrauenbund die Arbeit des Seniorenbeirates vorstellte, sei ihm bei der Vorbereitung und in der Diskussion mit den Frauen noch einmal klar geworden, wie vielseitig die Arbeit ist. „Wir betreuen 22 Gruppen mit unseren Vorträgen.“ Der begeisterte Badminton-Spieler nennt beispielsweise die Reihe „Bewegt älter werden“ in Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund oder „Sicher und mobil“ in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht. Er ist stolz auf viele Akzente, die er mit seinem Team in den letzten Jahren setzte. Norbert Hesse empfindet dieses Ehrenamt als „vielseitig und anregend“ und habe seine strategischen Erfahrungen aus seinen beruflichen internationalen Leitungsfunktionen bei der Firma Bayer einbringen können.

Zu den Aktivposten des Beirates zählt er das Rollator-Training in Zusammenarbeit mit der MVG, regelmäßige Seniorenfrühstücke und die Verteilung von Notfalldosen. Hesse bedauert, dass Vorträge coronabedingt ausfallen mussten.

Der promovierte Agrarwissenschaftler hat seine Frau während seines Studiums in Bonn kennengelernt und ist nach beruflichen Stationen vor vielen Jahren im In- und Ausland zurückgekehrt: Mit der Familie bewohnt er sein elterliches, um 1680 erbautes Haus an der Bachstraße, das nach seinen Angaben das älteste in Letmathe ist.

Damit die Arbeit mit neuen Ehrenamtlichen weitergeht, dafür wollen er und seine Mitstreiter an den kommenden beiden Samstagen Werbung machen: Mitglieder des Beirates werden am 24. Oktober in der Iserlohner Innenstadt vor der Reformierten Kirche und am 31. Oktober am Lennekarree jeweils von 10 bis 13 Uhr an einem Informations-Stand über den Seniorenbeirat und über die anstehende Wahl Auskunft geben.

Dr. Norbert Hesse in seinem Garten an der Bachstraße. Foto: Cornelia Merkel

Heimatfreund Norbert Hesse besitzt neben der ehrenamtlichen Arbeit für Senioren noch viele andere Interessen. Beispielsweise Flora und Fauna in seinem Garten mit Blumen, Gemüse, Obst und Kräutern, den er liebevoll mit seiner Frau bewirtschaftet, die als Heilpraktikerin vor allem Heilkräuter zieht. Darin stehen auch seine Bienenstöcke. „Die Klima-Veränderung ist auch hier spürbar“, spricht er von der Trockenheit, die der Pflanzen- und Tierwelt zu schaffen macht. Das beobachtet er auch in seinem Wald auf der Humpfert. „Der Wald ist mein Hobby“, sagt Hesse, dem das Waldsterben in der Seele weh tut.