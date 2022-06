Schulabschluss Ein berührender Abschied für 99 Realschüler in Letmathe

Letmathe. 99 Schüler feierten an der Realschule Letmathe ihren Schulabschluss.

Der Wunsch nach einem Ende sowohl des Leidens im Ukraine-Krieg als auch durch die Pandemie beherrschten den Abschlussgottesdienst, den die Letmather Realschülerinnen und -schüler jetzt mit ihren berührenden Ausführungen prägten.

Bei der sich anschließenden Entlassfeier standen dann die Absolventinnen und Absolventen und ihre guten Leistungen im Fokus. 99 Schülerinnen und Schülern haben den Mittleren Schulabschluss erworben, 50 von ihnen sogar mit der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe. Im ungewohnten Videoformat grüßte die erkrankte Schulleiterin herzlich und die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer machten in sehr persönlichen Ansprachen deutlich, wie sehr ihnen die Jugendlichen in den vergangenen Jahren ans Herz gewachsen sind. Begleitet von den musikalischen Beiträgen der beiden Musikkollegen und den besten Wünschen für die weitere Zukunft verließen die Abschlussschülerinnen und -schüler schließlich den Saalbau, um in den jeweiligen Klassen das Erreichte zu feiern.

Die Absolventen:

Klasse 10a:

Emre Akbaba, Mats-Jesper

Borgolte, Michelle Bungardt,

Laureen Bunse, Betül Demirtas, Ilayda Ekici, Finn Geist, Charlotte Gocz, Sara-Lucia Granato, Amy Lee Grieger, Sarina Heise,

Valentin Holtschmit, Marvin

Jaegersberg, Irem Keles, Aimee Kühne, Getmir Mazrekaj, Eik

Neugebauer, Luis Pecalj,

Nikolina Prodanovic, Anna Schneider, Lukas Timreck, Cem Ali Torun, Miran Torun, Murat-Can

Üstün und Tugba Ütük

Klasse 10b:

Aliza Zoé Alameddine, Davide Baracco, Luis Bongard, Kilian Brühne, Leon Danne, Emely

Döhler, Timo Emmerich, Maurice Gacka, Emelie Gehlhaar, Jessica Jagusch, Valentino Jovic, Laura Knapczyk, Devin Dominik Knie, Emma Lahi, Kim Lea Meyer,

Weronika Anna Neumann, Erik Neurath, Mia Peikert, Laureen Schäfer, Subarna Farah

Schlücking, Celina Schönfeld, Louis Spiekermann, Ada Jade Udeh und David Wagner

Klasse 10c:

Iljas Artahanov, Enes Atik, Emilio Bernhardt, Michael Botaschew, Julian Elias Brünen, Jeremy

Chluba, Felipe Sergio de Almeida Eckardt, Caner Elmas, Jermaine Ev, Alessandro Giovanni

Gebhardt, Obada Hamoud, Jonas John, Emily Lorenz, Kimberly Meinhardt, Miguel Metzger,

Matthias Mönig, Felix Neumann, Alexandra Panagiotou, Chiara

Patané, Jan-Ole Runtemund, Jana Schlüter, Yasmin Skulimma,

Charlize Teruel Herdramm, Liv Trenner, Fynn Jesse Urban, Maya Venieris und Adela Weiß

Klasse 10d:

Erjona Abazi, Wael Afify, Charline Apoussidis, Ben Benfer, Louis Borgwardt, Youssef Boujellab,

Fabian Bradaric, Julius Droste,

Jacob Henryk Flakowski, Maurice Gleißner, Ivo Rafael Glen, Marie Hermes, Samiullah Khalid,

Sebastian Koch, Robin Köhler, Enes Koyuncu, Christina Kromm, Dustin Joel Kruppa, Lea-Marie Margraf, Amelia Militaru,

Jouayria Nejjari, Inga Gudrun

Nockemann, Mateusz Otolinski, Justine Sedlaczek, Dana Tieben, Erdrin Vishi, Erin Wessel und Julia Will

