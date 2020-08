Ein besonderer Gottesdienst unter freiem Himmel in Oestrich

Oestrich. Mit reichlich Abstand und unter freiem Himmel war beim Freiluft-Gottesdienst auf dem Oestricher Dorfplatz auch das Singen wieder möglich.

Der Dorfplatz in der Oestricher Ortsmitte ist bis auf den letzten Platz gefüllt, Flatterband grenzt den Bereich ab, in dem neben den Gemeindemitglieder auch eine Taufgesellschaft Platz genommen hat, um einen Gottesdienst unter freiem Himmel zu feiern. Eigentlich sollte an diesem Wochenende mit einem Open-Air-Gottesdienst das 800-jährige Bestehen Oestrichs gefeiert werden und eigentlich sollte auch die Taufe, die die Gemeinde am Sonntag gemeinsam vollzog, bereits im März gefeiert werden – durch beides machte das Coronavirus einen Strich.

Umso größer war die Freude bei Pfarrer Uwe Schulte, dass er gemeinsam vor der evangelischen Kirche in Oestrich auf dem Dorfplatz den Gottesdienst feiern konnte – sogar mit Gesang. Dafür waren aber natürlich auch eine Reihe von Maßnahmen notwendig, wie Pfarrer Schulte im Vorfeld deutlich machte: „Es gibt getrennte Ein- und Ausgänge und zwischen den Stühlen ist genügend Abstand, damit ohne Bedenken gemeinsam gesungen werden darf.“ Statt der üblichen Kollekte wurden Kontaktkarten eingesammelt, nur die Tauffamilie nahm auf Bänken Platz und stand „auf der Gästeliste“. Alles anders und doch schön, befand Pfarrer Schulte: „Es ist schön auch auf Abstand Gemeinschaft zu spüren.“

„Etwas weniger Wind wäre schön“

Pünktlich zum letzten Glockenschlag zu Beginn des Gottesdienstes blickte sogar die Sonne zwischen den vielen Wolken hervor, Pfarrer Schulte wünschte sich jedoch mit sorgenvollem Blick zum Himmel: „Etwas weniger Wind wäre schön.“ Der Chor „Da Capo“ hatte am Vortag zum ersten Mal wieder gemeinsam gesungen und unterstützte diesen besonderen Gottesdienst. Und auch die Taufe der kleinen Maja verlief etwas anders, als es sonst üblich ist: Nachdem Pfarrer Uwe Schulte das Taufbecken befüllt hatte, nahm der Vater die Taufe vor – unterstützt von der Gemeinde. Gemeinsam wurde die Taufe dann auch wieder mit einem Lied besiegelt – die Gemeinde freute sich sichtlich über die Musik und stimmte mit kräftigen Stimmen in den Gesang des Chores ein.