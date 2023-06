Die Polizei ermittelt wegen eines Vorfalls an der Realschule Letmathe.

Kriminalität Einbruch in die Turnhalle der Letmather Realschule

Letmathe. Vorfall an der Realschule Letmathe: Die Verdächtigen fliehen auf Fahrrädern und mit einem E-Scooter. Das ist bekannt.

Gegen 15 Uhr haben zwei Frauen am Freitag drei Personen beobachtet, die über eine Tür in die Turnhalle der RealschuleLetmathe eingebrochen sind. Kurze Zeit später flüchteten sie mit zwei Fahrrädern und einem E-Scooter in Richtung Friedrich-Ebert-Straße.

+++ Lesen Sie auch: Zu wenig Wertschätzung für Ehrenamtliche in Letmathe +++

Sie konnten durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Eine genaue Personenbeschreibung liegt nicht vor. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe