Die Polizei in Letmathe fahndet nach einem Einbruch in ein Gewächshaus.

Einbruch in Letmathe: Täter dringen in Gewächshaus ein

Letmathe. Einbrecher sind in Letmathe in der Nacht auf Montag in ein Gewächshaus eingedrungen. Die Polizei hofft jetzt auf Zeugenhinweise.

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Gewächshaus an der Aucheler Straße in Letmathe eingebrochen. Die Täter schnitten dazu ein Zaunelement auf und gelangten anschließend über ein geöffnetes Fenster ins Innere. Gegenstände wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht entwendet.

Zeugen können sich unter der Telefonnummer 02372/91990 bei der Polizei melden.

