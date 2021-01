Eine Fundgrube auch für die Klimaforschung

Letmathe. Sexhs Stalagmiten aus der Dechenhöhle geben Aufschluss über die „Warmzeit“ vor 300.000 Jahren.

Nicht nur touristisch und auch kulturell mit Konzerten & Co., sondern auch im wissenschaftlichen Bereich und da beispielsweise in der Klimaforschung ist die Dechenhöhle von großer Bedeutung. Davon zeugt aktuell ein Aufsatz in der Fachzeitschrift „Geologie und Paläontologie in Westfalen“, die vom renommierten LWL-Naturkundemuseum in Münster herausgegeben wird.

„,Holstein’-zeitliche Speläotheme der Dechenhöhle (Sauerland) – Erste Ergebnisse zur Klimarekonstruktion“ lautet der Titel der Forschungsarbeit, die Dechenhöhlen-Betreiber Dr. Stefan Niggemann und sein Mitarbeiter Rasmus Dreyer mitverfasst haben, und zwar auf ehrenamtlicher Basis – im Gegensatz übrigens zu den meisten Mitautoren, vier Wissenschaftlern der Universitäten in Bochum und Mainz und des dortigen Max-Planck-Instituts für Chemie. „Einfach, weil wir das sehr interessant und spannend finden“, erklärt Dr. Niggemann die Motivation.

Denn sie erhoffen sich davon auch weitere Erkenntnisse über die Geschichte der wahrscheinlich vor über 800.000 Jahren entstandenen Höhle, in der seit mindestens 488.000 Jahren und ja bis heute Tropfsteine wachsen. „Und das lassen wir dann natürlich auch wiederum in die Besucher-Führungen einfließen“, erläutert der Geologe, der 1995/96 seine Diplomarbeit über die Dechenhöhle schrieb und anschließend seine Doktorarbeit über die benachbarte B7-Höhle verfasste. Sein Doktorvater am Institut für Geologie, Mineralogie und Geophysik der Ruhr-Uni Bochum war seinerzeit Prof. Detlev K. Richter, der auch jetzt zu den Autoren gehört.

Wie sich in den vergangenen drei Jahrzehnten, in denen sich vor allem Stalagmiten, von unten nach oben wachsenden Tropfsteine (im Gegensatz zu den „hängenden“ Stalagtiten), durch die Datierung mit der Uran-Thorium-Methode „zu einem guten Archiv zur Klimarekonstruktion“ der vergangenen 500.000 Jahre etabliert hätten, die Forschungsarbeit geändert hat, macht Dr. Niggemann an einem Beispiel deutlich: „Damals haben wir mit einem Hohlbohrer mit dem Durchmesser eines kleinen Fingers die Proben zur Datierung entnommen, heute reicht ein Zahnarztbohrer, mit dem winzige Bröckchen aus dem Tropfstein gelöst werden.“ So soll beispielsweise an einem des aus der „Knochengrube“ der Dechenhöhle stammenden Sinter, wie das durch mineralische Ablagerung entstandene Gestein auch genannt wird, in Millimeter-Schritten die Datierung noch mal präzisiert werden.

Das machen Dana F. C. Riechelmann, die einst auch in Bochum studierte und über die Bunkerhöhle an der Igelstraße promovierte, und ihr Kollege Denis Scholz am Institut für Geowissenschaften der Mainzer Johannes-Gutenberg-Universität in dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projektteil. Denn der rund 30 Zentimeter lange Tropfstein entstand vor 309.000 und 302.000 Jahren, und damit in der Kernzeit des „Marinen Isotopenstadiums 9 (MIS 9)“. Diese Warmzeit, die auch früher allgemein und heute noch von Teilen der Wissenschaft als „Holstein“-Zeit bezeichnet wird (aufgrund von entsprechenden Funden in Norddeutschland), hatten und haben die Geologen, Geowissenschaftler und der Klimageochemiker Klaus P. Jochum bei ihrer Arbeit mit den Tropfsteinen aus der Dechenhöhle im Fokus.

Denn erstmals wurden dafür entsprechend datierte Speläotheme, wie das Gestein auch genannt wird, gesteinskundlich und geochemisch näher untersucht, um Aussagen zur Klimaentwicklung in der Zeit vor 340.000 und 280.000 Jahren zu gewinnen. Die Dechenhöhle sei für die Entschlüsselung der Klimaentwicklung von „MIS 9“ in Zentraleuropa bestens geeignet: „Denn wir haben mittlerweile über die gesamte Höhle bis in die direkt östlich gelegene Pferdestall-Höhle Funde aus dieser Wärmezeit“, freut sich Stefan Niggemann. Außer aus der „Knochengrube“, dem Bereich, wo 1999 und in den Folgejahren die Überreste des Höhlenbären entdeckt und freigelegt wurden, wurden und werden sechs nicht mehr aktive, sprich nicht mehr wachsende, und bereits vor 20 Jahren geborgene Stalagmiten aus der Königshalle und dem Brückengang untersucht.

Schon jetzt sind sich die beteiligten Wissenschaftler aber sicher, dass sich dadurch „das Bild der Klimaentwicklung des MIS9 im zentralen Mitteleuropa sicherlich deutlich erweitern“ wird, wie sie in der Schlussfolgerung des Aufsatzes festhalten. „Das sind dann wichtige Basisdaten für die Schaffung und Überprüfung von Klimamodellen“, erläutert Niggemann.

Für ihn als Geologen und sein ganzes Team sind die Erkenntnisse aus der Forschungsarbeit mehr mit Blick auf die Entwicklung der Höhle wichtig, die sich gerade unter dem Brückengang kurz vor dem Ausgang anhand der dortigen Lehmschichten, die einen der Stalagmiten umgeben, sehr gut nachverfolgen lasse. Das sei auch ein gutes Beispiel dafür, warum er die Geologie so unglaublich spannend findet: „Zu sehen und zu erforschen, wie die Landschaft und die Gesteine entstanden sind im Laufe dieser sehr, sehr langen Zeiträume“. Die Entwicklung über Millionen von Jahren sei wie ein „Puzzle in vier Dimensionen“.