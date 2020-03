Einkaufshilfe vom Pastoralverbund Letmathe

Letmathe. Vorübergehend bietet der Pastoralverbund Letmathe kranken und älteren Menschen Unterstützung an.

Damit kranke und ältere Menschen, die nicht über die Möglichkeit der familiären Unterstützung verfügen, dennoch ausreichend versorgt werden können, bietet der Pastoralverbund Letmathe vorübergehend einen Dienst an, der Einkäufe und wichtige Besorgungen für diese Personen übernimmt und erledigt. Interessierte können sich in den Pfarrsekretariaten melden und ihren Bedarf anzeigen. Die Sekretariate im Pastoralverbund Letmathe sind per E-Mail an info@pv-letmathe.de erreichbar, außerdem das Pfarrbüro St. Kilian dienstags und freitags von 9 bis 12 Uhr unter 02374/2283 und donnerstags von 13.45 bis 15.45 Uhr unter 02374/2283, das Pfarrbüro Mariae Himmelfahrt mittwochs von 9 bis 11 Uhr unter 02374/2409, donnerstags von 15.30 bis 18 Uhr unter 02374/2409, das Pfarrbüro Herz Jesu Grüne montags von 14 bis 17 Uhr unter 02374/7801, dienstags von 9 bis 12 Uhr unter 02374/7801 sowie donnerstags von 16 bis 18 Uhr unter 02374/7801.