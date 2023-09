Ein ABC-Einsatz läuft aktuell am Stenglingser Weg in Letmathe.

Feuerwehr Einsatz läuft: Gasaustritt bei Firma Lobbe in Letmathe

Letmathe. Großeinsatz wegen eines Gasaustritts in Letmathe am Stenglingser Weg. Wohl keine Gefahr für die Bevölkerung.

Am Stenglingser Weg in Letmathe läuft bei der Firma Lobbe aktuell (Stand 15 Uhr) ein Großeinsatz der Feuerwehr wegen eines Gasaustritts. Ein ABC-Alarm wurde ausgelöst. Nach ersten Informationen soll es keine Verletzten geben, der Bereich ist inzwischen großräumig geräumt. Auch auf eine Warnung an die Bevölkerung wurde bisher verzichtet.

Die Löschgruppe Sümmern ist inzwischen mit einem Dekontaminationszelt vor Ort. Drei Trupps sollen mit Chemikalien-Schutzanzüge vorgehen, sobald das Zelt steht. Die entstandenen Dämpfe sollen dann mit Wasser niedergeschlagen werden. Es sind in etwa 60 Einsatzkräfte im Einsatz. Beim ausgetretenen Gas soll es sich nach ersten Erkenntnissen um Nitrose handeln.​

