Einzelhandel in Letmathe: Hoffnungsschimmer oder Risiko?

Ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Letmather Einzelhändler, denn ab Montag dürfen sie im Einklang mit den von der Regierung verkündeten Maßnahmen ihre Geschäfte wieder öffnen. Und so können dann die Letmather und Letmatherinnen ab Wochenbeginn, natürlich unter Einhaltung gebotener Hygiene- und Abstandsregeln, auch wieder im lokalen Einzelhandel Kleidung, Schuhe oder auch Dekorationsartikel rund um die Hagener Straße einkaufen.

„Es ist wirklich toll, dass wir wieder öffnen können. Es ist schon recht bedrückend, wenn man den Laden so vom einen auf den anderen Tag schließen muss“, meint Petra Dreyer. Die Inhaberin des Bekleidungsgeschäfts „Dreyer & Companies“ an der Hagener Straße telefoniert schon den ganzen Tag, um die Wiedereröffnung am kommenden Montag zu organisieren. Dazu hat sie beispielsweise schon Mundschutzmasken bestellt, auch Desinfektionsmittel und ein Schutz aus Plexiglas für die Kasse stehen auf ihrer Liste – doch ob und wann sie das alles bekommen wird, steht noch in den Sternen. „Das Wichtigste ist, unsere Mitarbeiter und vor allem auch unsere Kunden zu schützen“, lautet ihr Ziel.

Fehlende Handreichungen sorgen für Unsicherheit

Wie genau die Einzelhändler ab Montag sich und ihre Kunden schützen können und müssen, steht am Donnerstagnachmittag noch nicht fest. Ebenso wie Petra Dreyer, die immer wieder die Seiten von Bundes- und Landesregierung überprüft, in der Hoffnung, genauere Handlungsanweisungen zu finden, bezeichnet auch Rainer Großberndt, 2. Vorsitzender der Werbegemeinschaft Letmathe, die Maßnahmen als vage: „Die können ja am Montag nicht einfach die Tür aufmachen und das soll es dann gewesen sein.“

Großberndt steht in engem Austausch mit den Einzelhändlern, aber auch mit der Stadt. Am Donnerstagmittag gibt es allerdings nur eine Empfehlung, die die Geschäfte beachten müssen: Der erforderliche Mindestabstand muss jederzeit eingehalten werden. Ein offizielles Schriftstück, das die vorgesehenen Hygienemaßnahmen konkretisiert, gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Vorbereitungen für Ladenöffnung laufen auf Hochtouren

So gut wie alle Geschäfte in der Letmather Innenstadt wollen am Montag wieder die Türen für Kunden öffnen, die Planungen laufen auf Hochtouren, wie Rainer Großberndt weiß. Die Geschäfte hoffen, dass Einkäufer kommen und die wirtschaftliche Durststrecke ein Ende hat. Doch bei aller Vorfreude ist die Wiedereröffnung auch bei den meisten Händlern mit Sorgen verbunden. „Einerseits sollen wir alle zu Hause bleiben und Kontakte einschränken, andererseits öffnen die Geschäfte wieder, das ist ein Widerspruch in sich“, meint Rainer Großberndt. Denn auch wenn die Einzelhändler mit weniger als 800 Quadratmetern wieder öffnen dürfen, sei die Krise für den Einzelhandel noch lange nicht ausgestanden: „Viele sind in Kurzarbeit und verdienen dementsprechend weniger Geld. Die Frage ist ja, wo legen die die 60 Prozent an?“

Und auch Petra Dreyer hat Bedenken: Auch wenn ihr Lieferant sehr kulant war und die Lieferungen im vergangenen Monat ausgesetzt hat, so sind momentan in ihrem Geschäft vor allem Oberteile mit langen oder halblangen Ärmeln vertreten – die Ware für die aktuell vorsommerlichen Temperaturen muss erst noch geliefert werden. „Der Verlust ist erstmal da, wir müssen jetzt abwarten, ob die Leute kommen und wie wir das kompensieren können“, sagt Petra Dreyer.

Der Situation mit Vorsicht begegnen

Gedanken, die auch Stefanie Halbeisen von „Schönsinn“ beschäftigt haben. Sie wird ihr Geschäft am Montag vorerst nicht öffnen. Ihr oberstes Gebot heißt jetzt erstmal Vorsicht, um niemanden zu gefährden. Die Planung, inwiefern der Laden wann wieder geöffnet werden kann, ist in vollem Gange.

Da bei „Schönsinn“ aber vor allem mit frischer Ware, also Blumen und Pflanzen, gearbeitet wird, wäre eine unüberlegte Öffnung nicht ratsam – Ware muss erst bestellt werden und sollte eine erneute Einschränkung folgen, können die Blumen nicht einfach eingelagert werden. „Wir arbeiten an einer Lösung, aber wir dürfen die Situation auch nicht unterschätzen“, so das Fazit von Stefanie Halbeisen. Eine Auffassung, die auch Rainer Großberndt teilt: „Wir können nur das Beste hoffen und auf Medikamente oder einen Impfstoff warten.“