Erster Gastronom in Letmathe wirft das Handtuch

Letmathe. Das Geschäft lief gut – dann kam Corona: Der Pächter des griechischen Restaurants „Parea“ hat aufgegeben.

Nicht jeder Betrieb werde die Krise finanziell überstehen, warnen Beobachter des heimischen Marktes seit Monaten. Jetzt hat der erste Letmather Gastronom das Handtuch geworfen: das griechische Restaurant „Parea“ im Kolpinghaus. Das Team um den Pächter Lampros Siozos war erst Anfang 2019 dort eingezogen.

Der Laden brummte, dann ging plötzlich gar nichts mehr

Eigentlich habe damals alles gepasst, berichtet Alfons Kersten, der frühere langjährige Vorsitzende der Kolpingsfamilie Letmathe, der dem Verein auch mit seinen 81 Jahren noch immer mit Rat und Tat zur Seite steht. „Wir kamen miteinander zurecht und das Restaurant brummte. Es war immer voll, das Geschäft lief super – aber nur bis Mitte März 2020“, berichtet Kersten. Daran erinnert er sich auch deshalb noch genau, weil seine Frau am 15. März noch ihren 80. Geburtstag im Kolpinghaus feierte. Es ist die vorerst letzte Veranstaltung: „Dann wurde der Schlüssel rumgedreht“, sagt er mit Blick auf die Gastronomie-Schließung im ersten Corona-Lockdown, von der die Zunftstube im Kolpinghaus ebenso betroffen war wie das „Parea“.

Die Zusammenarbeit mit Lampros Siozos (2. v. li.) beschreibt Alfons Kersten (2. v. re.) als Erfolgsgeschichte – der die Corona-Pandemie ein jähes Ende bereitete. Foto: Ralf Tiemann / IKZ

Dass die Familie Siozos aufgibt, habe sich erst in den letzten zwei Wochen ergeben, erklärt Alfons Kersten. „Die hatten immer noch gehofft, dass es weitergeht. Aber jetzt ist denen leider Gottes die Luft ausgegangen“, bedauert er und verweist auf die mittelfristig weiterhin wenig rosigen Aussichten für Gastronomen. Die Pächter haben offenbar bereits Mobiliar ausgeräumt, waren am Freitag für eine Stellungnahme aber nicht zu erreichen. Der Abschied vollzieht sich leise, auch auf der Facebookseite des griechischen Restaurants ist darauf kein Hinweis zu finden – der letzte Eintrag stammt aus Dezember.

Auch die Zunftstube im Kolpinghaus, die der Verein selbst betreibt, steht unter Druck. „Wir halten uns über Wasser. Einen Teil der Überbrückungshilfe haben wir bekommen und die Kolpingsfamilie freut sich über jede Spende. Aber letztlich ist es mit der Zunftstube nicht anders als bei unserem Musikverein: Bis auf die Lockerungen im Sommer geht nichts mehr“, beschreibt Kersten die Situation.

Auch die Zunftstube im Kolpinghaus ist unter Druck

Es kämen keine Einnahmen mehr rein, und nicht alle Kosten könne man vorübergehend einsparen wie die Lohnzahlungen. „Im März waren wir kurz davor, eine weitere Aushilfe einzustellen, weil es so gut lief – wir hatten ja auch einige Stammgäste aus dem geschlossenen Haus ­Höynck als Kunden gewonnen. Ich hatte den Vertrag schon fast fertig und musste die Dame dann enttäuschen“, blickt Kersten zurück. Er selbst und die übrigen Vereinsmitglieder würden sich ehrenamtlich engagieren, aber die Fixkosten wie Versicherung müssten weiter bezahlt werden.

„Alle wollen ihr Geld haben“, brummt der 81-Jährige. Auch der in Köln sitzende Kolpingverband bestehe weiter auf den Zahlungen der einzelnen Kolpingsfamilien. Der Verein in Letmathe sei ebenso auf die Zahlungen seiner Mitglieder angewiesen. „Es war immer unser Bestreben, die Beiträge so niedrig zu halten, dass sich jeder, der bei uns mitmachen möchte, das auch leisten kann“, betont Alfons Kersten. Bislang sei auch kein einziges Mitglied abgesprungen, obwohl die Corona-Schutzbestimmungen wenig Raum lassen würden, um sich als Verein zu betätigen.

Die Kolpingsfamilie will auf keinen Fall aufgeben

Glücklicherweise gebe es Jüngere in den eigenen Reihen, die gewillt sind, die Arbeit der Kolpingsfamilie fortzuführen. Das Kolpinghaus als Angebot für das gesellschaftliche Leben in Letmathe zu erhalten, sieht Alfons Kersten als Verpflichtung an: „Wir können das Haus mit seinen beiden Sälen nicht brach liegen lassen. Wir haben unlängst einen neuen Fußboden verlegt und neue Stühle gekauft, wir wollen einen schönen Rahmen für Veranstaltungen bieten und es soll auf jeden Fall weitergehen. Wir blicken in die Zukunft.“ Auch ein neuer Pächter fürs Restaurant soll gesucht werden, vielleicht mit Hilfe einer Brauerei. Klar sei aber auch: „Da steht derzeit niemand Schlange.“