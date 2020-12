Glaube Evangelische Gottesdienste in und um Letmathe an Weihnachten

Letmathe/Stübbeken. Verbindliche Anmeldungen sind nötig, wenn Gläubige an Gottesdiensten am Heiligen Abend teilnehmen möchten.

Die Evangelische Kirchengemeinde Letmathe lädt schon jetzt ein zu den Gottesdiensten an Heiligabend. In der Kreuzkapelle im Stübbeken beginnt die Christvesper am 24. Dezember um 17.30 Uhr. In der Friedenskirche startet um 15 Uhr das Weihnachtsanspiel mit dem Team der Kinderkirche. Um 17.30 Uhr beginnt die Christvesper und um 23 Uhr wird zur Christmette eingeladen.

Wegen des zur Erfüllung der Hygienevorgaben nötigen Abstands sind die Plätze in beiden Kirchen stark reduziert. Daher sind verbindliche Anmeldungen nötig, wenn Gläubige an Gottesdiensten am Heiligen Abend teilnehmen möchten. Die Kirchengemeinde bittet die Besucher, zur Anmeldung einen Zettel mit den Namen, Adressen und Telefonnummern der teilnehmenden Personen mitzubringen.

Anmeldungen sind jeweils nur an den Adventssonntagen nach den Gottesdiensten bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde möglich; für das Weihnachtsanspiel (Kirche mit Kindern) um 15 Uhr in der Friedenskirche an jedem Adventssonntag nach dem Kindergottesdienst um 11.30 Uhr; und für die Weihnachtsgottesdienste in der Friedenskirche am 2., 3. und 4. Advent jeweils nach den Gottesdiensten, die um 10.15 Uhr beginnen.

Für den Weihnachtsgottesdienst in der Kreuzkapelle werden die Anmeldungen am zweiten Adventssonntag nach dem Gottesdienst um 9 Uhr entgegengenommen.

Paralle Übertragungins Internet

Die Kirchengemeinde beabsichtigt, das Weihnachtsanspiel um 15 Uhr und die Vesper um 17.30 Uhr aus der Friedenskirche zeitgleich online zu stellen und bittet um Beachtung des neuen Gemeindebriefs, der Schaukästen und der Seite ev.kirchengemeinde-letmathe.de. Dort sollen auch Änderungen veröffentlicht werden.