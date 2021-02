Fachwerkhaus in Letmathe-Grüne ist marode und muss weg

Grüne. Bei Röttgers Ketten rollt der Abrissbagger: Ein Fachwerkhaus, das älteste Teil der Gebäudegruppe, ist bald nur noch Geschichte.

Bei Röttgers wird gebaggert: Mit dem Fachwerkhaus in der Mitte des Gebäudeensembles der Kettenfabrik an der Untergrüner Straße wird der älteste Teil des Komplexes abgerissen. Bis zum Monatsende soll die oberirdische Bausubstanz verschwunden sein, die Kellergruben verfüllt.

„Das Haus steht nicht unter Denkmalschutz, dazu gab es eine ganz klare Aussage“, greift der Senior-Geschäftsführer Peter Röttgers im Gespräch mit der Heimatzeitung möglicher Kritik in dieser Richtung vor. Das Gebäude stehe seit rund zehn Jahren nur noch leer und verfalle zusehends, was wohl auch an Befall durch Hausschwamm liegt, wie Juniorchef Max Röttgers ergänzend erklärt. Dabei handelt es sich um eine Pilzart, die vor allem ältere Balken befällt, wenn diese feucht geworden sind. Der Schwamm entzieht dem Holz die Zellulose, was sich katastrophal auf die Statik von Fachwerkkonstruktionen auswirkt – ein großer Anteil der jährlich registrierten Gebäudeschäden geht auf das Wachstum solcher Pilzarten zurück.

Firmenkomplex entstand um das Wohnhaus herum

Leerstehende Häuser sind besonders gefährdet, in diesem Fall wurde die Lage langsam ernst: Das Dach sei schon vom Einsturz bedroht gewesen, sagt Max Röttgers. Das Fachwerkhaus stand bereits an der Untergrüner Straße, als Gustav Wilke hier den Vorgängerbetrieb aufbaute, den Firmengründer August Röttgers 1929 aufkaufte – die Geschichte des Gebäudes geht also bis ins 19. Jahrhundert zurück. In den 1930er Jahren baute Röttgers Ketten an, so dass das Fachwerkhaus von immer mehr Firmengebäuden umringt wurde.

Einer der Eingänge mit Fensterfront wurde dabei zugemauert, lange Zeit fiel dort kein Sonnenstrahl mehr hinein, bis die Wand im Zuge der Abrissarbeiten freigelegt wurde. Auf einem Foto sind alte Tapeten erkennbar, ein Design aus einer anderen Zeit. „Da hingen noch alte Lampen an den wirklich hohen Decken, selbst im Keller waren das noch zwei Meter fünfzig“, berichtet Max Röttgers.

Oberirdisch ist schon ein Teil des Fachwerkhauses verschwunden, hier wird gerade das Kellergeschoss ausgebaggert. Dieser verfügte über einen Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Foto: Michael May / IKZ

Auch über einen Luftschutzbunker aus der Ära des Zweiten Weltkriegs verfügte das Haus, etwa fünf Meter im Quadrat und mit zwei schweren Türen abgeschottet. Bewohner gibt es aber schon seit Ende der 70er Jahre nicht mehr, erinnert sich Peter Röttgers: „Bis dahin war das immer ein Wohnhaus gewesen, zuletzt lebten da noch Firmenangehörige und Familienmitglieder. Dann haben wir das umgebaut für die Buchhaltung.“ Diese befindet sich heute im Hauptgebäude, bis vor rund zehn Jahren habe man gewissermaßen noch übers Dach gehen müssen, um diese Abteilung zu erreichen, dafür sei eigens ein Metallsteg angelegt worden.

Dass man sich jetzt zu dem Abriss entschlossen hat, begründet Peter Röttgers abgesehen von der Einsturzgefahr so: „Erstens steht es leer und kostet Geld, eine sinnvolle Möglichkeit zur Nutzung hat sich nicht mehr ergeben. Zweitens brauchen wir dringend Parkplätze.“ Zumindest übergangsweise soll die gewonnene Fläche zum Abstellen von Fahrzeugen genutzt werden, auch wenn dort natürlich nicht viele Autos Platz finden würden: „Aber immerhin etwas hilft es.“ Langfristig werde darüber nachgedacht, ob und wie die Lücke in der Bebauung wieder geschlossen werden soll. „Konkrete Pläne gibt es dazu noch nicht“, erklärt Peter Röttgers.

Die GmbH feierte vor zwei Jahren ihr 100-jähriges Bestehen, die Firmengründung wird auf 1919 datiert. Das Unternehmen ist seitdem in Familienbesitz: Nach dem Tod des Gründers August Röttgers im Jahr 1965 übernahm dessen Neffe Paul († 2012) die Geschäftsführung. Peter Röttgers, seit 1989 als Ingenieur im Betrieb, stieg 2002 in die Geschäftsführung ein und verantwortet diese seit 2018 gemeinsam mit seinem Sohn Max Röttgers.