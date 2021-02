Familienzentrum in Letmathe: Rettungsanker im Lockdown

Letmathe. Das Familienzentrum St. Kilian ist auch ist auch in der Pandemie Ansprechpartner für Mütter, Väter und Kinder.

Auf dem Spielplatz des Kindergartens St. Kilian in Letmathe nutzen die Mädchen und Jungen den Schnee, um den kleinen Abhang herunter zu rodeln. Die Einrichtungen des Familienzentrums sind für diejenigen da, die beruflich bedingt oder aufgrund der Familiensituation an die Grenzen stoßen. „Wir finden es gut, dass in Nordrhein-Westfalen entschieden wurde, dass nicht grundsätzlich zugemacht wurde. Denn wir denken, dass wir da ein Rettungsanker sein könnten für Familien, die wirklich an ihre Grenzen stoßen“, sagt Leiterin Carmen Jokisch.

Durchschnittlich kommen im Lockdown 18 bis 20 Kinder in den Kindergarten St. Kilian, im Kindergarten St. Josef im Stübbeken, der ebenfalls zum katholischen Familienzentrum dazugehört, sind es durchschnittlich 15 Kinder, die von den Erzieherinnen und Erziehern betreut werden.

Unterstützung fürdie Betreuung zu Hause

Aber auch zu den Kindern, die zu Hause betreut werden, hält das Familienzentrum auf digitalem Weg Kontakt. Um die Familien zu unterstützen, stellt die Einrichtung Materialien zusammen, die die Mädchen und Jungen zu Hause mit ihren Eltern umsetzen können wie zum Beispiel Backrezepte, oder sie senden kleine Videobotschaften, in denen gezeigt wird, was sich in der Einrichtung gerade verändert. Das soll auch die Eltern auf den Laufenden halten, denn teilweise haben diese die Einrichtung seit vergangenen März nicht mehr betreten. Jetzt, da Karneval vor der Tür steht, will das Familienzentrum jedem Kind eine kleine Karnevalstüte „to go“ anbieten, die sie sich am Kindergarten abholen können – denn feiern ist natürlich nicht möglich.

Für die Kinder vor Ort und die Kinder zu Hause gleichermaßen da zu sein, ist für das Familienzentrum eine Gratwanderung. „Man will es den Kindern hier nett machen, andererseits möchte man den Kindern zu Hause nicht das Gefühl vermitteln, dass sie was im Kindergarten verpassen“, sagt Leiterin Carmen Jokisch. Sie ist dankbar, dass die Eltern auch Rücksicht auf die Situation nehmen und bereit sind, ihre Kinder auch zu Hause zu betreuen.

Früchte der Arbeit können nicht geerntet werden

Herausforderungen gibt es aber auch für die Erzieher. Als neue Kinder im vergangenen Jahr aufgenommen wurden, war man gerade in der Phase, in der eine Bindung entsteht. „Die Früchte der Arbeit kann man nicht wirklich ernten. Wir setzen immer an und versuchen immer, alles zu geben, aber man wird natürlich immer wieder ein bisschen herausgerissen aus der Situation“, so die Leiterin. Auch die Entwicklungsdokumentation erschwert sich, da die Erzieher die Kinder nicht in der Regelmäßigkeit sehen. „Wir sind jetzt schon fast mehr darauf angewiesen, dass uns die Eltern erzählen, was sie zu Hause erleben, was die Kinder für Entwicklungsfortschritte machen“, so Carmen Jokisch. Generell bleibt das Team von St. Kilian mit den Familien in Kontakt – per Telefon oder E-Mail, um auch zu verdeutlichen, dass die Mitarbeiter zur Unterstützung da sind.

Normalerweise bietet das Familienzentrum ein Betreuungs-, Bildungs- und Beratungsangebot an, das über die Leistung einer Kindertageseinrichtung hinausgeht. Dazu gehören Bewegungsangebote für Kinder, Eltern-Kind-Angebote, oder Besuche der Erziehungsberatungsstelle. „Das musste natürlich alles wieder neu auf den Prüfstand gestellt werden, weil jeder hat seine eigenen Auflagen, unabhängig vom Land NRW“, berichtet Carmen Jokisch.

Mit allen Kooperationspartnern habe man sich zunächst telefonisch verständigt, welche Formen der Zusammenarbeit es in Corona-Zeiten geben kann. „Uns allen ist ja bewusst, dass Familien nicht einfach eine Auszeit haben, sondern dass die Situation eine besondere Herausforderung ist.“ Gerade deswegen möchte das Familienzentrum, so gut es geht, für die Familien erreichbar sein und helfen. „Sobald es wieder möglich ist und die Regierung es uns erlaubt, dann sind wir auch auf jeden Fall präsent.“