Letmathe. Der Schalke-Fanclub Letmathe fährt am Samstag, 7. März, mit dem Bus zum Bundesliga-Meisterschaftsspiel Schalke gegen Hoffenheim.

Für diese Fahrt werden noch freie Plätze angeboten. Auch Interessierte, die kein Vereinsmitglied sind, können mitfahren. Busabfahrt: ab Letmathe, Brinkhofstraße, An Pater & Nonne 25, 12.15 Uhr. Anmeldungen sind erbeten an Bettina Jakubassa, 0179/4590773 oder per E-Mail an tina13121904@gmail.com.