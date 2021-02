Kirche Fastenzeit in Letmathe: Auf was kann man noch verzichten?

Letmathe. Für Katholiken beginnt heute die Fastenzeit. Coronabedingt geht der Pastoralverbund Letmathe dabei neue Wege.

Heute ist Aschermittwoch: Beginn der Fastenzeit. Traditionell lassen sich Katholiken nicht nur im Pastoralverbund Letmathe in der Zeit vor Ostern ein Aschenkreuz auf die Stirn malen, um sich auf ihre Vergänglichkeit zu besinnen und ihre Bereitschaft zur Buße zum Ausdruck zu bringen. Aber nicht in diesem Jahr: „Wir wollen jetzt keine Nähe riskieren, man steht dabei ja direkt voreinander“, sagt Gemeindereferentin Aleksandra Reichert zur Begründung.

Stattdessen soll es ein multimediales Angebot geben, das Abstand ermöglicht und die Sinne anspricht: Mit Licht, Musik und Bildern sollen einstündige Gottesdienste zusätzlich zum übrigen Angebot durch die Fastenzeit führen. „Auf diese Idee sind wir auch gekommen, weil wir uns die Technik zunutze machen wollen – die Glaubensverkündigung muss in der Pandemie-Zeit andere Wege gehen“, erklärt Ordensschwester Berngit.

Die 75-jährige Letmatherin vermisst es, sich so wie früher für die Gemeinde einsetzen zu können, vor allem für Frauen und Senioren. „Die Herzlichkeit ist irgendwo auf der Strecke geblieben durch die Einschränkung der sozialen Kontakte“, bedauert sie. Diesen Teil der früheren Normalität wünscht sie sich am meisten zurück. Viele Gläubige hätten sich nach einem Jahr Corona-Krise zu sehr auf sich selbst zurückgezogen und würden nur noch abwarten, welche Angebote von der Kirche kommen – das könne auf Dauer aber nicht funktionieren. „Die Kirche ist nur so lebendig, wie ich es bin“, betont Schwester Berngit und meint damit jeden einzelnen Gläubigen.



Gemeindereferentin Aleksandra Reichert (re.) steht vor dem bereits aufgebauten Fastenkreuz im Kiliansdom. Foto: Michael May / IKZ

Die Frage, auf was man in dieser Fastenzeit überhaupt noch verzichten könne, lässt die Katholikin lange grübeln. „Vielleicht besteht der Verzicht darin, das, was uns jetzt auferlegt wird, nicht so sehr als Last zu sehen“, antwortet sie schließlich. „Wenn ich aufs Nörgeln verzichte, schenke ich positive Stimmung. Dafür kann Gott dann anderen Menschen die Kraft schenken, auch in der Pandemie zufriedener zu sein.“ Mit den Abendgottesdiensten, zu denen der Pastoralverbund einlädt, solle der Blick auf die „fünf Hauptwunden unserer Gesellschaft“ gelenkt werden, also auf den modernen Menschen „ohne Gott, ohne Mitte, ohne Werte, ohne Seele und ohne Bindung“. Und natürlich darauf, wie der Glauben an Jesus Christus die Wunden heilen könne.

Aleksandra Reichert kündigt an, dass in den Kirchen große Spiegel aufgehängt werden sollen – direkt im Mittelgang, so dass die Sicht auf den Altar beim Hereinkommen versperrt ist. „So ist man dann mit sich selbst konfrontiert“, erklärt die 33-jährige Letmatherin und hofft, dass die Besucher zu Reflexion angeregt werden. Dabei helfen soll der Bibelspruch „Bedenke, Mensch dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst“, der auf das Glas gedruckt ist. Sie weiß aus Erfahrung wie es ist, in Videokonferenzen ständig das eigene Antlitz vor Augen zu haben. „Ich habe gehört, dass sich Anfragen nach Schönheitsoperationen häufen. Vielleicht sollte man erst schauen, ob man die Kamera so einstellen kann, dass das Doppelkinn nicht so stark hervorgehoben wird.“

Angebot für die Sinne in einer besonderen Fastenzeit Mit „Kirche im Neuen Licht“ führt der Pastoralverbund ­durch die Fastenzeit. Die einstündigen Gottesdienst werden mit Licht, Musik und einer visuellen Präsentation gestaltet. Dazu lädt der Pastoralverbund in seine Kirchen ein, jeweils montags von 17 bis 18 Uhr in Maria Königin in Lasbeck (22. Februar), St. Josef im Stübbeken (1. März), Herz Jesu in der Grüne (8. März), St. Kilian in Letmathe (15. März) sowie abschließend Mariae Himmelfahrt in Oestrich (22. März). Weitere Termine: Frühschicht donnerstags, 7 Uhr in Herz Jesu. Bußandachten sonntags 17 Uhr (7. März: St. Kilian, 21. März: Mariae Himmelfahrt, 28. März Herz Jesu). Kreuzwegandachten freitags, 17 Uhr in Letmathe, Oestrich und Grüne. Fastenessen „to go“ am 14. März nach der Messe in St. Kilian um 11.15 Uhr. Exerzitien im Alltag nur mit Anmeldung.

Noch besser wäre zu lernen, sich selbst zu akzeptieren – ebenso wie äußere Umstände, die sich nicht ändern lassen: „Wir müssen akzeptieren, dass wir nicht alles in unserem Leben bestimmen können.“ Darauf könne man sich in der Fastenzeit besinnen. Reichert selbst möchte ihren Medienkonsum einschränken und weniger Fleisch essen. Und kommunizieren, dass Verzicht nicht alles sei. Auch darauf verweist die Aktion mit den Spiegeln: „Es heißt, Heilige spiegeln Gottes Liebe. Vielleicht gelingt es uns, unser eigenes muffeliges Gesicht, das wir heute im Spiegel sehen, bis Ostern in ein freundlicheres zu verwandeln.“

Helfen könne es, wenn man sich jeden Tag auf das Positive, auf die schönste Erfahrung konzentriere – selbst wenn es banale Kleinigkeiten seien. „Es nützt nichts, zu lamentieren“, ist sie überzeugt. Auch Schwester Berngit zieht aus ihrer tiefen Religiosität keineswegs die Konsequenz, dass man sich jetzt nur noch hinlegen und abwarten könne, dass der Herr im Himmel schon alles wieder in Ordnung bringen wird: „Wir vertrauen natürlich auf Gott, dass der in dieser Situation hilft. Aber man muss auch selbst mithelfen!“