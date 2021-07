Fluterinnerung FDP will neue Hochwassermarken in Letmathe anbringen lassen

Letmathe. Die Iserlohner FDP-Fraktion greift ihre Forderung von 2016 wieder auf, historische Hochwassermarken am Lenneufer sichtbarer zu machen.

Katastrophen bleiben im kollektiven Gedächtnis – für eine Weile zumindest. Auch bei der Juli-Flut ist es nur eine Frage der Zeit, bis andere Themen wieder dringlicher erscheinen. Schon vor etwa 100 Jahren dachten die Letmather wohl ähnlich und wirkten dem Vergessen entgegen: Drei Metalltafeln erinnern an Hochwasserereignisse der Jahre 1909 und 1925, auf der dritten ist das Datum nicht mehr zu entziffern. Die Plaketten sind am Fundament der Fußgängerbrücke am Letnetti-Platz angebracht, auf der Seite des Bahnhofs.

Weil sie dort kaum einsehbar sind und regelmäßig von Gestrüpp überwuchert werden, beantragte die FDP-Fraktion im Stadtrat 2016, die Hochwassertafeln zu restaurieren und am Nordufer neu anzubringen. Damals wurde es still um das Anliegen, ohne dass klar gewesen wäre, woran es gescheitert ist. Anlässlich der „beklemmenden Aktualität“ des Themas hat der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Detlef Köpke jetzt bei Stadtbaurat Thorsten Grote nachgehakt, der selbst in der Verwaltung nachgefragt hat und jetzt die Antwort lieferte.

Alte Tafeln aus der Mauer herausbrechen zu riskant

Demnach habe die Tiefbauabteilung gemeinsam mit dem SIH den Zustand der Tafeln begutachtet und sich gegen eine Demontage entschieden. Sie seien „zum Teil stark verwittert, nicht mit handelsüblichen Schrauben befestigt und zusätzlich noch mit Mörtel eingeputzt“. Daher sei das Risiko, dass die Metallplatten beim Ablösen schwer beschädigt werden, zu groß. Die Hochwassermarken sind zwischenzeitlich silbergrau übermalt und weiß umrandet worden, vermutlich um sie optisch hervorzuheben und vor weiterer Korrosion zu schützen.

Drei Historische Tafeln am südlichen Fundament der Fußgängerbrücke am Letnetti-Platz erinnern an Hochwasserereignisse in den Jahren 1909 und 1925, das dritte Jahr ist nicht mehr zu entziffern. Foto: Alexander Barth / IKZ

Detlef Köpke und der Fraktionsvorsitzende Dr. Bernd Volker Dresp haben sich ein Bild vom aktuellen Zustand gemacht und wollen sich damit nicht zufrieden geben. „Wir werden dazu einen neuen Antrag einreichen“, kündigt Köpke an und erläutert die neue Idee. „Wenn die historischen Marken an Ort und Stelle bleiben müssen, schlagen wir vor, neue Tafeln anzufertigen. Die sollten über der Lennepromenade angebracht werden, so sie gut sichtbar sind – zur Erinnerung, aber auch zur Mahnung.“ Eine lasergestützte Messung könnte die exakte Höhe am anderen Ufer ermitteln und damit auch definitiv beantworten, wie sich der Rekordpegel zu den Hochwasserereignissen vor Beginn der offiziellen Aufzeichnungen im Jahr 1951 verhält.

Mittels eines QR-Codes, regt die FDP ferner an, könnten Bilder der originalen Tafeln sowie weitere Fotos und Informationen abrufbar gemacht werden, die die Zerstörung und das Leid der Bevölkerung deutlich machen, die mit Flutkatastrophen einhergeht. Alternativ zur Gestaltung moderner Tafeln sei auch die Fertigung von Repliken der historischen Tafeln denkbar, überlegt Dresp. „Das wäre schöner, aber sicherlich auch kostspieliger.“

