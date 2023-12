Feuer im Wohnhaus in Letmathe fahrlässig ausgelöst

Letmathe Das Feuer in Letmathe hatte am zweiten Weihnachtstag der Feuerwehr einen Einsatz beschert. Jetzt hat die Polizei die Brandursache ermittelt.

Das Feuer, das am zweiten Weihnachtstag in einem Wohnhaus an der Hagener Straße in Letmathe ausgebrochen ist, geht auf fahrlässige Brandstiftung zurück. Das teilte ein Polizeisprecher auf Nachfrage der Heimatzeitung mit.

Nach den Ermittlungen der Kriminalpolizei hat das Feuer in der Küche der Dachgeschosswohnung angefangen, ausgelöst wohl beim Kochen. Die Brandermittler der Kriminalpolizei haben eine Heißluftfritteuse als Auslöser festgestellt.

Nach weiterer Auskunft der Polizei gelten die Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus mittlerweile als unbewohnbar: Aus der Brandwohnung im Dachgeschoss sei das Löschwasser inzwischen auch bis ins Erdgeschoss durch die Decken gesickert. Die Polizei spricht von „erheblichem Sachschaden“, kann aber noch keine genaue Höhe nennen. Die Mieter suchen nun verzweifelt nach einer neuen Bleibe.

Das Feuer war am zweiten Weihnachtstag gegen 13.30 Uhr gemeldet worden; mehrere Anrufer hatten sich bei der Feuerwehr gemeldet und über die Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss berichtet. Die Lösch- und Nachlöscharbeiten zogen sich bis in den frühen Abend.

