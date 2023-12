Feuer zerstört Dachgeschosswohnung in Letmathe

Dichter Rauch quoll aus den Fenstern der Dachgeschosswohnung in Letmathe.

Letmathe Ein Brand in einer Küche hat am zweiten Weihnachtsfeiertag der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr einen mehrstündigen Einsatz beschert.

Dichter Rauch quillt aus den Fenstern der Dachgauben auf der Gebäuderückseite, Flammen lodern heraus: Ein Feuer hat am 2. Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) eine Dachgeschosswohnung in Letmathe wohl weitgehend zerstört.

Am Mittag war es mit der Feiertagsruhe für die Feuerwehr vorbei. Weil sich nach dem ersten Notruf gleich weitere Anrufer meldeten und von einer starken Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus an der Hagener Straße berichteten, setzte die Feuerwehr gleich ein größeres Aufgebot in Gang. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, bestätigte sich die gemeldete Lage. Auch aus der gesamten Dachfläche trat immer wieder dichter Rauch aus.

Die Feuerwehr brachte zwei Drehleitern in Stellung, um das Feuer von außen zu bekämpfen. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Die Feuerwehr begann umgehend die Löscharbeiten im Gebäudeinnern mit zwei Leitungen und zwei Trupps unter Atemschutz. Parallel dazu wurden auf der rechten und linken Seite des Gebäudes jeweils eine Drehleiter in Stellung gebracht, um das Dach von außen zu öffnen, zu löschen und auf Brandstellen zu überprüfen.

Nachlöscharbeiten bis in den Abend

Der Innenangriff zeigte schnell Wirkung und die Rauchentwicklung nahm zügig ab. Aufgrund einer hohen Brandlast in der Wohnung mussten allerdings umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt werden, die bis in den frühen Abend dauerten.

Verletzte gab es nicht. „Alle Bewohner haben das Haus rechtzeitig verlassen können“, berichtete Feuerwehrsprecher Marvin Asbeck. Zwei Personen sind vom Rettungsdienst vor Ort untersucht worden, brauchten aber nicht in ein Krankenhaus gebracht zu werden.

Im Einsatz befanden sich insgesamt 36 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Löschgruppen Letmathe, Oestrich und Lössel der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Durch die Löschgruppen Stadtmitte und Bremke sowie der Sondereinheit Funk wurde die Feuerwache an der Dortmunder Straße besetzt. Durch die Wachbesetzung wurden in dieser Zeit zwei First Responder-Einsätze abgearbeitet, da der Rettungsdienst komplett ausgelastet war.

Zur Brandursache konnte die Polizei bis zum Abend noch nichts sagen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gäbe es bislang aber nicht.

Das Feuer war in der Küche der Dachgeschosswohnung ausgebrochen.

