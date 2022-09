Feuerwehr-Einsatz in Letmathe: Anwohner atmet Rauchgase ein

Letmathe. Wegen starker Rauchentwicklung wurde die Feuerwehr am Dienstag zu einem Mehrfamilienhaus in Letmathe gerufen. Wie der Einsatz dort ablief.

Eine starke Rauchentwicklung in einer Wohnung in Letmathe hat am Dienstag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Löscharbeiten waren in dem Mehrfamilienhaus an der Hagener Straße aber nicht nötig, ein Anwohner hatte schlicht sein Mittagessen auf dem Herd vergessen.

Die Bewohner hatten sich selbstständig ins Freie retten können; eine Person musste jedoch vom Rettungsdienst behandelt werden, weil sie Rauchgase eingeatmet hatte. Das Gebäude wurde gelüftet, bevor die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

