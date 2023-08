Die Löschgruppe Oestrich, hier mit Jonas Nolte (v. li.), Christian Braun und Vanessa Bode, öffnet am 9. September ihre Tore und gibt Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr.

Feuerwehr Feuerwehr: Löschgruppe Oestrich öffnet Tore am 9. September

Oestrich. Zum „Tag der offenen Tore“ lädt am 9. September die Löschgruppe Oestrich ein. Was die Besucherinnen und Besucher dort alles erwartet.

Zum „Tag der offenen Tore“ lädt die Löschgruppe Oestrich der Freiwilligen Feuerwehr am 9. September zum Gerätehaus An der Stennert ein. Dort wartet ein abwechslungsreiches Programm auf die kleinen und großen Besucher.

Ab 14 Uhr lockt eine Fahrzeugschau alle Interessierten auf das Gelände am Gerätehaus. Aus dem Löschzug West, den die Löschgruppe Oestrich zusammen mit der Löschgruppe Letmathe bildet, kommt die Drehleiter und das First-Responder-Fahrzeug. Von der Berufsfeuerwehr wird ein Mehrzweckfahrzeug mit einem Sondermodul vor Ort sein. Ein Hingucker wird die Ausstellung der Playmobil-Feuerwehr von Jörg Jansen sein.

Für die kleinen Besucher: Hüpfburg und Spritzenhäuschen

Die kleinen Besucher können sich auf einer Hüpfburg austoben oder ihr Können am Wasserschlauch zeigen. Die ehrenamtlichen Kräfte bauen dafür ihr Spritzenhäuschen auf, bei dem mit einem Wasserstrahl kleine Flammen „gelöscht“ werden müssen. Hier kommt es besonders auf die Zielgenauigkeit an. Ein Highlight am Nachmittag wird die Vorführung der Sondereinheit „Rettungshunde - Ortungstechnik“ (SE-RHOT) sein, die ihre vierbeinigen Spürnasen mitbringen.

Die Besucher können sich über Leckeres vom Grill freuen oder am großen Kuchen-Buffet zugreifen. Eine Cocktailbar stimmt auf den Abend ein, denn ab 19 Uhr soll in der Fahrzeughalle zum Abschluss gefeiert werden.

