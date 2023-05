Feuerwehrgerätehaus Lössel: Parteien erhöhen den Druck

Problemfall: Das Obergeschoss des Feuerwehrgerätehauses (li.) und der Begegnungsstätte (Mi. und re.) in Lössel.

Lössel. Die Raumsituation der Löschgruppe Lössel ist seit langem miserabel. CDU, SPD und FDP drängen nun darauf, dass sich endlich etwas ändert.

Die Ratsfraktionen von CDU, SPD und FDP erhöhen den Druck auf die Stadtverwaltung, zukunftsfähige Lösungen für das Feuerwehrgerätehaus in Lössel zu finden. In einer gemeinsamen Anfrage an den Bürgermeister machen sie die Schwierigkeiten mit dem Gebäude erneut zum Thema.

Schon 2019, so erinnern die drei Fraktionen, habe der Feuerwehrausschuss auf CDU-Antrag beschlossen, dass „Erweiterungspotenziale für den Standort Lössel aus baulicher Sicht zu prüfen“ seien und den Erwerb eines benachbarten Grundstückes vorzubereiten.

Seitdem hat sich die Situation der Löschgruppe sogar noch erschwert: Der Schulungsraum im Obergeschoss darf – wie mehrfach berichtet – nicht mehr genutzt werden, weil keine wirksame Baugenehmigung für die Etage vorliege. Außerdem habe die Brandschutzstelle zehn Mängel aufgelistet, rufen CDU, SPD und FDP in Erinnerung. Wegen der großflächigen Glasfronten sei der Bau eines zweiten Fluchtwegs für das Dachgeschoss eine „technische Herausforderung“, räumte Ressortleiter Christian Eichhorn in der März-Sitzung des Feuerwehrausschusses bereits ein.

Wohin mit dem Dieseltank?

Weitere Herausforderungen sind im vergangenen Jahr hinzugekommen, heißt es in der von Benjamin Korte (CDU), Dieter Beele (SPD) und Detlef Köpke (FDP) unterzeichneten Anfrage: Für Notstromaggregate, die für den Fall eines längerfristigen Stromausfalls angeschafft werden und für die auch ein ausreichend großer Dieseltank untergebracht werden muss, fehle am Feuerwehrhaus in Lössel der Platz. Von abgetrennten Umkleideräumen für Feuerwehrfrauen ganz zu schweigen.

„Der Brandschutzbedarfsplan stellt fest, dass die Berufsfeuerwehr die Schutzziele 1 und 2 im Stadtteil Lössel nicht erreichen kann und daher die Löschgruppe die notwendigen Personen und Mittel zur Brandbekämpfung stellen muss“, stellen die drei Fraktionen die Bedeutung des Standortes der freiwilligen Feuerwehr heraus.

Folgende Fragen solle die Stadtverwaltung daher bis zur nächsten Sitzung des Feuerwehrausschusses, die für Mittwoch, 17. Mai, angesetzt ist, beantworten:

Welche Maßnahmen hat die Verwaltung seit dem Beschluss des Feuerwehrausschusses aus dem Jahr 2019 unternommen, insbesondere hinsichtlich der baulichen Erweiterung und des notwendigen Grunderwerbs?

Wie stellt sich der aktuelle Stand der Herstellung der Baugenehmigung für die obere Etage des Feuerwehrgerätehauses dar? Welches sind die nächsten Schritte und inwiefern können oder müssen die Löschgruppe bzw. die Feuerwehr zuarbeiten oder die politischen Gremien Entscheidungen herbeiführen?

Wäre der notwendige zweite Rettungsweg für die Nutzung der oberen Etage über einen Anbau umzusetzen?

Wie sollen in Zukunft die Hygienevorschriften (Schwarz-Weiß-Trennung) gewährleistet werden?

Wie soll in Zukunft gewährleistet werden, dass weibliche Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr einen eigenen, abgetrennten Umkleidebereich nutzen können?

Wie wird die Installation und Inbetriebnahme des für das Feuerwehrgerätehaus Lössel beschafften Notstromaggregats sichergestellt?

