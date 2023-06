Am Feuerwehr Gerätehaus am Lennedamm in Letmathe werden Vorbereitungen für den Container-Anbau getroffen. Dafür ist ein Teil des Parkplatzes abgesperrt. Damit die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz parken kann, ist gegenüber der Einfahrt eine Parkfläche eingerichtet worden.