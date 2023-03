Feuerwerk sinfonischer Blasmusik in Letmathe

Letmathe. Der Musikverein der Kolpingsfamilie Letmathe hat ein fulminantes Konzert gegeben. Was das Publikum dabei erlebt hat.

Ein wahres Feuerwerk sinfonischer Blasmusik zündete der Musikverein der Kolpingsfamilie Letmathe am Samstag bei seinem Jahreskonzert. Dabei stand das Motto „Zeitenwende“, welches viele Assoziationen zu Tage förderte und dem musikalisch begeisternden Konzert zusätzlich einen auch inhaltlich anspruchsvollen Rahmen verlieh, im Mittelpunkt.

Ein Konzertprogramm mit attraktiven Stücken zusammenzustellen und in eine logische Reihenfolge zu bringen, ist das eine, dieses durch inhaltliche Inputs zu einem anregenden Gedankenaustausch zu erweitern und zu einem musikübergreifenden Gesamtkunstwerk zu bündeln, ist das andere. Und für diese Art der Programmgestaltung haben die beiden abwechselnd und gleichberechtigt auftretenden Orchesterleiter Regina Dorn und Daniel Asmuth ein nicht nur sehr geschicktes Händchen, sie können sich auch auf ein fantasievolles und immer mitdenkendes Team aus den Reihen des inzwischen wieder auf rund 55 Mitglieder gewachsenen Ensembles verlassen. Allein die mit viel Engagement zusammengestellten pfiffigen Anmoderationen – mal nachdenklich, mal humoristisch, mal als Gedicht oder ein anderes Mal als Rollenspiel – zeugen nicht nur von einem funktionierenden Teamgeist, sondern lassen eine gewisse Lockerheit mit hohem Unterhaltungswert aufkommen, die es dann aber auch ermöglicht, einmal ernsthafte und tiefsinnige Hintergründe einzubringen.

Diese erläuterte Asmuth, indem er eingangs das Motto Zeitenwende vorstellte und betonte, dass der Begriff, der es zum Wort des Jahres 2022 gebracht hatte, vielfältige Facetten aufweist: „Es gibt sie, die Zeitenwende, im Großen, aber auch im Kleinen, es gibt sie nicht nur in der geopolitischen Perspektive (Krieg, Pandemie, Klimakatastrophe, Energiewende), sondern auch im persönlichen Umfeld (Geburt, Heirat, Beruf) oder im kirchlichen Bereich (synodaler Weg, Fastenzeit).“ Um den aus diesen Veränderungen resultierenden Anforderungen zu begegnen, braucht es „Stabilitätsanker und Felsen in der Brandung der Zeitgeschichte“. Dies können beispielsweise eine funktionierende Gemeinschaft wie die Kolpingsfamilie und natürlich auch die Musik bieten.

Anknüpfungspunkte gefunden

Zu Beginn der folgenden Suche nach Anknüpfungspunkten stand das sinfonische Werk „Die Zeitenwende“ von Kurt Gäble mit den Sätzen Tradition, Wende und Modern Time im Mittelpunkt. Dabei erfährt die über Jahrhunderte geprägte Kultur Neuerungen unserer Zeit, alte Strukturen entwickeln sich, neue Formen werden gefunden. Das rhythmische Element im Schlagzeug zeigt an: Die Zeit geht weiter, wir dürfen und sollten uns verantwortlich miteinbringen. Die hohen Anforderungen hinsichtlich rhythmischer Exaktheit und vorgegebener satztechnischer Schwierigkeiten erledigte das sehr konzentriert aufspielende Orchester mit großer Bravour und Sicherheit.

Zeitenwende im persönlichen Bereich: Johan Nijs spiegelt die Geburt seiner Tochter und die damit verbundenen Gefühle in der Komposition „Laurena“ – sanft, ja geradezu zärtlich beginnend und in strahlendem Dur-Klang endend – und das Wunder des Lebens nimmt musikalische Gestalt an. In „Oregon“ von Jakob de Haan wird der 90-jährigen Geschichte des Kolpinghauses durch eingeblendete historische Bilder nachgespürt, während im „Klezmer Karnival“ von Philip Sparke aus dem vollen Leben erzählt wird. Faszinierend, nicht nur musikalisch, der zu „Cups“ aufgeführte Percussion-Act à la Stomp, mitreißend und ausdrucksstark die Filmmusiken zu „The greatest Showman“ und „Brave­heart“. Die differierenden Seiten des flirrenden afrikanischen Kontinents wurden durch mitreißende Rhythmen (Ivo Kouvenhoven/Rhythm of Africa) thematisiert, während ein raffiniertes Arrangement des Steigerliedes den Bezug zur Zeitenwende Klimawandel herstellte. Nachdem sich die Schlussphase zunächst fetzig (Viva la vida), ja sogar furios (Bubble Dance) gestaltete, wurde mit „Nehmt Abschied Brüder“ ein stimmungsvoller Schlusspunkt gesetzt.

Nach der Pause zeigte die Nachwuchsband „Musikids“ unter Leitung von Verena Henkel, was sie alles bereits drauf hat.

