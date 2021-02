Fleischerei Bührmann öffnet neue Filiale in Letmathe

Letmathe. Bei der Traditionsmetzgerei Bührmann herrscht Erleichterung: Der Notverkauf aus dem Marktwagen hat ein Ende, der Betrieb im neuen Laden läuft.

Blumen zur Eröffnung gab es am Donnerstagmorgen in der neuen Filiale der Fleischerei Bührmann. Nachdem der Verkauf vorübergehend aus dem Marktwagen erfolgen musste, weil sich die Lieferung dringend benötigter Geräte coronabedingt verzögerte, zeigte sich Inhaberin Ulrike Bührmann erleichtert über den nunmehr vollzogenen Umzug: „Jetzt können wir das ganze Sortiment wieder anbieten. Hinten wird noch gestrichen, aber die Hauptsache ist, dass wir wieder richtig offen haben.“

Ihre Nichte Dorit Sobbek, meist mit der Produktion am Iserlohner Standort betraut, bediente zur Feier des Tages gemeinsam mit ihrer Tante und unterstützt von sechs Mitarbeitern die ersten Kunden. Vier davon dürfen gleichzeitig eintreten, was nicht nur eine Verbesserung gegenüber dem Marktwagen, sondern auch zur vorigen Filiale an der Hagener Straße 41 darstellt.

Rezepte und Kochtipps sindder neue Beratungsbedarf

Eine der ersten Kundinnen an der neuen Adresse, der Hausnummer 23, war gestern Gerda Kurzhöfer, die dort bis 1984 das 1934 von ihrem Großvater gegründete Feinkostgeschäft betrieb – heute wohnt die 87-Jährige in einer der Wohnungen im Obergeschoss und schwört auf den „legendären“ Bührmannschen Fleischsalat, mit dem sie sich in Begleitung ihres Ehemanns eindeckte. „Ich stehe hier noch, aber man ist es langsam leid“, sagt sie zu ihrem Befinden nach einem Jahr Corona-Pandemie – immerhin sei es ihr gelungen, einen der begehrten Impftermine in Lüdenscheid zu ergattern.

Andere Kunden stehen draußen schon Schlange, als Spezialangebot zur Eröffnung kündigt Dorit Sobbek „Lkw“ und „FKK“ an und erklärt vergnügt: „Das steht für Leberkäsweck und Fleischkäse-Krusti.“ Für Ulrike Bührmann ist es die erste Neueröffnung in ihrem Berufsleben – sie selbst habe 1955 am vorigen Standort an der Hagener Straße angefangen. Viele Kunden, berichtet sie, hätten in den vergangenen Monaten das Kochen neu für sich entdeckt: „Dazu gibt es viel mehr Fragen als früher. Aber Beratung gehört bei uns ja ohnehin dazu.“