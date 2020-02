Dröschede. Der Förderverein Dröschede lädt in 14 Tagen zur Hauptversammlung ein.

Zur Jahreshauptversammlung lädt der Förderverein Dröschede seine Mitglieder am Freitag, 6. März, um 19.30 Uhr in den ehemaligen VHS-Pavillon an der Rauhe Hardt ein. Neben den üblichen Berichten und der Wahl eines neuen Kassenprüfers soll vor allem der bauliche Zustand der Räumlichkeiten Thema der Gespräche sein.