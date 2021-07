Freikarten für den Auftakt der „Sommernächte“ zu gewinnen

So gemütlich war es im vergangenen Jahr beim „Sundowner“ an der Feldbrandscheune. Am Samstag starten die Sommernächte dann mit „Any beat counts“ und „Captain Dance“ im Letmather Volksgarten.

Letmathe. Am Samstag starten die Iserlohner „Sommernächte“ mit dem „Sundowner“ im Letmather Volksgarten. Wir verlosen Tickets!

Die Premiere der „Sommernächte“ geht am morgigen Samstag auf Letmather Boden über die Bühne. Schon im vergangenen Jahr startete der „Wald Stadt Sommer“ auf den Wiesen am See des Volksgartens. Und schon damals hatten sich die „Live-Project“-Verantwortlichen gefragt, warum sie nicht schon viel früher diese von uralten Kastanien gesäumte Wiese als Spielort besetzt haben. Somit heißt es 2021 wieder: Der Startschuss fällt in Letmathes guter Stube, dem Volksgarten. Und das mit Live-Musik der Extraklasse, viel Atmosphäre und noch mehr Licht.

„Any beat counts“ – jeder Schlag, jeder Note zählt, und genau das machen die beiden Musiker dieser Akustik-Formation aus NRW ab 18 Uhr. Sie legen den Kern bekannter Songs frei und lassen ihn hervorkommen. Gepaart mit ihrer ganz eigenen Interpretation entstehen oftmals ganz unerwartete Versionen. Das Duo lässt sich auch nicht von Genregrenzen beeindrucken. Egal, ob Rock, Pop, Dancefloor, Blues oder Metal.

Mit „Captain Dance“ wartet auf alle Besucher eine Riesen-Party

Die energiegeladene Band „Captain Dance“ spielt ab 20 Uhr die Songs der 90er, die sich niemand traut zu hören, die jeder kennt und insgeheim verdammt gut findet. Mit Songs von DJ Bobo, 2 Unlimited oder Eiffel 65 kann man auch heute noch eine Wahnsinns-Party feiern und natürlich dürfen auch die Boy- und Girlgroups nicht fehlen.

Wir verlosen zehn mal zwei Freikarten für den „Sundowner“. Interessierte schreiben uns bis Freitag, 30. Juli um 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Stichwort „Sundowner“ an gewinne@ikz-online.de. Wer kein Glück hatte oder sich nicht darauf verlassen möchte, kann sich unter 02371/904080, tickettune.com/qwoerk/veranstaltungen/ oder in der Stadtinformation im Stadtbahnhof noch Tickets gegen eine Corona-Schutzgebühr von fünf Euro sichern.

