FSJ-Krise verschärft Personalmangel von Letmather Kita

Letmathe. In der Kinderbetreuung fehlt nicht nur qualifiziertes Personal – in der Krise bleiben auch FSJ-Bewerber aus. Eine Letmather Kita als Beispiel.

Während viele Firmen in der Corona-Krise Kurzarbeit anmelden, Ausschreibungen zurückziehen, Personal entlassen oder gar Insolvenz anmelden, ist der Bedarf in der Kinderbetreuung ungebrochen. Mitarbeiter werden in der Branche händeringend gesucht und die Zahl der Bewerbungen ist in den letzten Wochen nicht gestiegen. Im Gegenteil: Das evangelische Familienzentrum „Arche Noah“ bekommt gerade die ersten indirekten Auswirkungen der Krise zu spüren, denn eine für den Betrieb kaum verzichtbare Institution hängt in der Flaute: das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ). Für den Beginn des neuen Zyklus im Herbst ist die typische Bewerbungsphase eigentlich schon vorüber, aber viele Stellen sind unbesetzt.

„Normalerweise haben wir einen FSJler und die Kirchengemeinde zwei weitere. In diesem Jahr haben wir noch überhaupt keine neuen“, berichtet Einrichtungsleiterin Heike Simon. Die Durststrecke währt schon eine Weile: Die letzte Freiwillige habe aus gesundheitlich Gründen vorzeitig aufgehört, eine Interessentin für die Nachfolge aus finanziellen Gründen abgesagt. FSJler erhalten für ihren sozialen Dienst nur ein Taschengeld, das zum eigenständigen Lebensunterhalt nicht ausreicht. In der Regel ist ein FSJ daher wirtschaftlich nur darstellbar, wenn Teilnehmer bei den Eltern oder beim Partner gratis wohnen können oder der jeweilige Träger eine kostenfreie Unterkunft zur Verfügung stellt.

Homeoffice ist nicht für alle Eltern eine gute Lösung

Für die derzeit besonders schwache Nachfrage macht Christoph Neumann vom Elternbeirat die Corona-Krise mitverantwortlich: „Die jungen Leute sind verunsichert, viele wollen nicht planen.“ Dabei seien Familien dringend auf die Betreuung angewiesen. „Aus dem Homeoffice zu arbeiten, während der Nachwuchs um einen herum Cowboy und Indianer spielt, ist für die wenigsten eine Dauerlösung“, findet Neumann deutliche Worte. Insgesamt sei die Stimmung unter den Eltern gemischt, manche hätten auch Vorbehalte, ihre Kinder schon wieder in die Kita zu schicken.

Heike Simon hat Verständnis für beide Positionen. Über das Infektionsrisiko, das von Kindern ausgeht oder für diese selbst besteht, kennt sie nur Medienberichte. „Offizielle Aussagen liegen uns dazu nicht vor. Das Ministerium hat Masken zugesichert, die Empfehlung lautet aber, keine zu tragen, weil die Kinder auf die Mimik der Erzieher angewiesen sind.“ In den Gruppen kämen transparente „face shields“ zum Einsatz, das biete allerdings nicht den gleichen Schutz wie eine Filtermaske.

„Wir bemühen uns selbst, einen gewissen Abstand zu wahren und vermitteln das auch den Kleinen. Aber aus anderthalb Metern Entfernung tröstet man kein Kind“, stellt Heike Simon klar. Je nach Alter seien diese durchaus in der Lage, den Sinn von Maßnahmen wie Händewaschen zu begreifen und könnten je nach persönlicher Erfahrung auch zwischen einem Schnupfen und einer gefährlichen Erkrankung differenzieren. Mit den Vorschulkindern kehrt die älteste Gruppe erst heute in die Betreuung zurück.

Evangelische Gemeinde sucht dringend Erzieher

Die evangelische Gemeinde sucht derzeit dringend nicht nur nach FSJlern, sondern auch nach qualifizierten Erziehern und Pflegern für verschiedene Einsatzbereiche. Dazu zählt das Angebot einer neuen Großtagespflege für Unter-Dreijährige an der Lessingstraße, das im September seine Türen öffnen soll. Für Heike Simon ist die Tätigkeit noch immer ein attraktiver Beruf, auch wenn „die Verdienstmöglichkeiten für viele sicherlich unterhalb dessen liegen, was sie sich wünschen.“ Gleichzeitig seien die inhaltlichen Anforderungen gestiegen, nicht zuletzt durch einen höheren Bedarf an Dokumentation. Trotzdem hofft Heike Simon auf Bewerbungen – die aktuelle Lage müsse in jedem Fall als Ausnahmesituation gelten: „Wir müssen fast täglich auf neue Vorgaben reagieren.“ Aber auch Eltern stünden vor einer Herausforderung: „Viele sollen zurück ins Büro und wissen nicht wohin mit den Kindern. Wir hoffen auf eine schnellstmögliche Entlastung.“